Ошибочная санкционная политика США

"Конгресс США хочет ввести санкции против высшего персонала России. Но новые карательные меры планируются не вовремя. Запад должен вести себя с Россией по-другому", - пишет деловое немецкое издание Handelsblatt.

"Премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, глава "Газпрома" Алексей Миллер, руководитель "Роснефти" Игорь Сечин, олигарх Роман Абрамович и еще 30 высокопоставленных представителей государства и бизнеса - таков внушительный список людей, в отношении которых Конгресс США хочет ввести санкции".

"Планируемые санкции ударят по высокопоставленным политикам, банкирам, представителям СМИ и руководителям компаний - именно по тем, кто вместе с главой государства Владимиром Путиным все больше превращает Россию в антидемократическое, монополистическое государство, отрицающее рыночную экономику", - отмечает журналист Матиас Брюггманн.

"Попадание премьер-министра такой важной страны в санкционный список США стало бы настоящим прецедентом. И серьезной политической ошибкой, - считает автор статьи. - Потому что санкции - это не игрушка для Вашингтона, которую время от времени достают по чьему-либо желанию. Санкции - это острый меч, и их можно использовать только в том случае, если для них есть четкое обоснование и они имеют целенаправленное действие, призванное добиться изменений в политическом поведении".

"К санкциям сейчас призывают не вовремя. Кремль и его приспешники действительно в очередной раз масштабно манипулировали выборами в российскую Думу. Но санкции, которые готовятся в Конгрессе США уже несколько месяцев, не направлены конкретно против фальсификаторов выборов. Поэтому они ошибочны".

"Наоборот, отношения Запада с Россией сейчас должны быть направлены на совместный поиск решений климатического кризиса, гуманитарной катастрофы в Афганистане и других геополитических проблем. Вопрос теперь в том, можно ли будет вовлечь Москву в преодоление проблем человечества. Новые санкции здесь выглядят контрпродуктивными", - заключает Handelsblatt.