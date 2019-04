25 апреля 2019 г. Хенри Фой | Financial Times На автомобильном заводе Дерипаски, пострадавшем от санкций США, ходят теории заговора "Пластиковая пленка покрывает простаивающее оборудование, а производственная линия пугающе тиха, обнажая ущерб, нанесенный американскими санкциями одному из крупнейших автомобильных заводов России. А среди рабочих ГАЗа, завода грузовиков и фургонов в Нижнем Новгороде, пережившего нацистские бомбардировки во время Второй мировой войны, но движимого к краху санкциями министерства финансов США, ходит множество теорий заговора", - пишет Financial Times. "Завод стал мишенью из-за санкций, которые Вашингтон наложил на его владельца, российского олигарха Олега Дерипаску, в связи с предполагаемыми связями с Кремлем, - напоминает автор публикации Хенри Фой. - Но недовольные сотрудники отмахиваются от уголовных обвинений против предпринимателя. Вместо этого они видят заговор США с целью подорвать российский автомобильный бренд". "Ford только что принял решение покинуть российский рынок легковых автомобилей, но они решили сохранить производство коммерческих автомобилей", - говорит Олег Ростов, управляющий сборочного цеха завода. "Может быть, Америка хочет заменить российские "Газели" на фургоны Ford", - полагает он, имея в виду популярную модель российской компании. "Цеховая мельница слухов иллюстрирует непредвиденные последствия пятилетней санкционной кампании США против России (...). Экономические меры были направлены на то, чтобы наказать президента Владимира Путина и его сторонников, но разожгли националистический пыл в стране, где многие чувствуют себя в осаде", - говорится в статье. "Нам кажется, как будто цель правительства США - вызвать взрыв общественного гнева, побудить людей что-то сделать.... протестовать", - говорит Сергей Кадров, старший заведующий производством на заводе ГАЗ, который в сотрудничестве с немецким автомобилестроителем производит грузовые автомобили, автобусы и автомобили Volkswagen. "Кадров и его коллеги написали в посольство США в Москве, чтобы попросить о встрече с послом по поводу санкций, но посольство рекомендовало вместо этого поговорить с российским правительством, сказал он. Представитель Госдепартамента США заявил Financial Times, что санкции "не направлены против россиян". "Мы четко дали понять российскому правительству: наши санкции будут действовать до тех пор, пока Россия не изменит действия, которые заставили нас ввести их, прежде всего... Мы продолжим заставлять Россию платить по счетам до тех пор, пока она не прекратит свое безрассудное поведение", - заявил представитель. "(...) По словам Дерипаски, ГАЗ, крупнейший российский производитель коммерческих автомобилей, почти определенно столкнется с банкротством, если только он не сможет заключить сделку с Управлением по контролю за иностранными активами (Ofac), органом США, отвечающим за санкции. (...) Дерипаска заявил, что готов отказаться от контроля над ГАЗом, чтобы спасти его, но Ofac не готов вести переговоры". "Многие из 40 тыс. работников завода в Нижнем Новгороде возлагают вину за свою судьбу не на Дерипаску, а на его обвинителей", - пишет Financial Times. "Мы узники этой ситуации. Мы жертвы, и мы страдаем, - говорит Кадров. - Санкции негативно влияют на жизнь простых людей. Они мешают нашей повседневной жизни". "Высокие цены на нефть и во многом успешная финансируемая государством попытка заменить импорт местной продукцией означают, что Россия выстояла в условиях международных санкций без существенного ущерба. Если ГАЗ рухнет, он станет первой крупной российской компанией, обрушившейся из-за мер США. (...) По оценкам официальных лиц компании, в случае краха ГАЗа 400 тыс. человек потеряют работу, в том числе работники цепи поставок", - отмечается в публикации. "Мы всегда помним, что санкции США, которые были направлены против одного человека, затрагивают сотни тысяч людей", - говорит Ростов. Источник: Financial Times