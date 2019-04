25 апреля 2019 г. Эндрю Рот и Шон Уолкер | The Guardian Россия тестирует нового президента Украины предложением о выдаче паспортов в сепаратистских регионах "Владимир Путин стремительно приступил к проверке нового избранного президента Украины, подписав закон, который может позволить миллионам украинцев, проживающих в сепаратистских регионах юго-востока Украины, получить российские паспорта", - сообщает The Guardian. Это провокационное решение было принято спустя всего три дня после того, как 41-летний Владимир Зеленский, комик без политического опыта, одержал убедительную победу на президентских выборах. Кремль еще не поздравил Зеленского и не признал официально результаты выборов, говорится в публикации. "В ходе кампании Зеленский дал понять, что он может быть более расположен к компромиссу по сепаратистским регионам, чем уходящий в отставку президент Петр Порошенко, и его кампания отчасти основывалась на измученности украинцев войной. Теперь вызов России может заставить его занять более жесткую позицию. В среду его команда выступила с заявлением, в котором назвала этот шаг России еще одним признаком того, что Россия является "государством-агрессором, которое ведет войну против Украины. Предложение о российских паспортах будет воспринято в Киеве как попытка продолжить интеграцию территорий Донецкой и Луганской областей в состав России, а также как попытка оказать давление на нового президента, чтобы тот сел за стол переговоров", - отмечается в статье. "Это повышает ставки. Это серьезное послание как для Украины, так и для Запад, - отметил Балаш Ярабик из Фонда Карнеги за международный мир. - Это сделало бы статус территорий все более сложным, и идея состоит в том, чтобы заставить Зеленского как можно скорее начать переговоры". "Время принятия закона, сразу после победы Зеленского, могут сделать политически более сложным поиск компромисса для нового президента, - подчеркивают авторы публикации Эндрю Рот и Шон Уолкер. - Перед выборами начальник штаба Зеленского Иван Баканов на встречах в Вашингтоне дал понять, что команда Зеленского будет готова вести прямые переговоры с сепаратистскими властями, согласно источнику, проинформированному о содержании дискуссий. Западные дипломаты предостерегли команду Зеленского от такого курса, поскольку он сыграет на руку российскому нарративу о внутреннем конфликте. Зеленский также призвал к созданию русскоязычного телеканала, предназначенного для людей, живущих в сепаратистских районах, для проведения операции по завоеванию "ума и сердец". "(...) В отличие от Крыма, который Россия быстро аннексировала в 2014 году, Донецкая и Луганская области в последние годы оказались в подвешенном состоянии. Несмотря на официальные опровержения того, что Москва контролирует территории, она усилила свой контроль с момента пика конфликта в 2014 и 2015 годах. (...) Решение о выдаче паспортов будет воспринято как радикально меняющее правила игры и отражает политику в сепаратистских республиках Абхазия и Южная Осетия. Россия оправдывала свое военное вмешательство в войне 2008 года с Грузией и последующее признание территорий независимыми государствами отчасти большим числом обладателей российских паспортов в регионе", - напоминает газета. Источник: The Guardian