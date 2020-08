25 августа 2020 г. Макс Седдон | Financial Times Как Кремль следил за Алексеем Навальным "Пока Алексей Навальный, самый известный российский диссидент, боролся за свою жизнь в сибирской больнице после того, как, по всей видимости, на прошлой неделе его отравили, трое мужчин в масках заняли кабинет главного врача. Сидя под портретом президента Владимира Путина, задумчиво прогуливающегося по пшеничному полю, мужчины вели праздные беседы, назвать себя отказались. Их странная одежда и скользкое поведение были слишком знакомы семье Навального и его помощникам, которые быстро узнали в них сотрудников российских служб безопасности", - пишет Financial Times. "Это выглядит действительно забавно - это видно, потому что они - крепкие, хорошо сложенные мужчины, и у них обычно есть эти барсетки", - рассказал Иван Жданов, директор Фонда борьбы с коррупцией, организации Навального. "Повсеместная слежка за Навальным, который находился в Сибири для проведения одного из своих антикоррупционных расследований, показывает, что после десятилетия активной деятельности он остается бельмом на глазу Кремля. Навальный, которого сажали в тюрьму 13 раз за организацию протестов против Путина, в прошлом году в интервью Financial Times пожаловался на то, что за ним и его семьей круглосуточно следят люди, которые, по его словам, являются представителями служб безопасности России. "Это происходит уже довольно давно, но я солгал бы, если бы сказал вам, что это обычное дело, и мы не обращаем на это внимания", - заявил он. (...) По словам помощников, которые сопровождали Навального в поездке по Сибири и дежурили в больнице в Омске, они давно привыкли к тому, что за ними следуют машины без опознавательных знаков, и что они замечают людей, пытающихся спрятать видеокамеры. "Мы знаем, что они постоянно слушают наши телефонные разговоры, мы знаем, что они устанавливают скрытые камеры, мы знаем, что они ведут съемку с камер наблюдения, куда бы мы ни пошли, - рассказал Жданов. - Они допрашивали моих родственников, всех, с кем я встречался - это в той или иной степени полный контроль". "(...) Похоже, что наблюдение началось, по крайней мере, еще в 2017 году, когда Навальный начал путешествовать по России в попытке бросить вызов Путину на посту президента. В том же году канал "Рен-ТВ", совладельцем материнской компании которого, по сообщениям, является близкое доверенное лицо Путина Юрий Ковальчук, выпустил документальный фильм, в котором Навальный обвинялся в получении тайных денежных выплат от "беглых олигархов". В фильме использовались видеозаписи наблюдения за Навальным, находящимся в отпуске с его семьей, перехваченные телефонные звонки, текстовые сообщения и электронные письма, а также отслеживались его сотрудники в кафе", - напоминает издание. "Дмитрий Белоусов, бывший сценарист "Рен-ТВ", ныне ищущий убежища в Нидерландах, рассказал Financial Times, что, по его мнению, отснятый материал - на отраслевом жаргоне "компромат" - передали спецслужбы, чтобы дискредитировать Навального и других активистов. По словам Белоусова, Алексей Малков, главный политический продюсер "Рен-ТВ", ранее хвастался ему, что "куратор" из ФСБ, преемницы КГБ, предоставлял ему материалы наблюдения для документальных фильмов гостелевидения по заказу Кремля. Малков сам загрузил отснятый материал на серверы "Рен-ТВ", предоставив Белоусову заполнять пробелы в сценарии, в то время как репортеры преследовали команду Навального на улице, чтобы получить комментарии", - говорится в статье. "Он встретимся с кем-то, принес материал, и они, по сути, этот материал и сделал фильм, - рассказал Белоусов. - Никто не снимает такие фильмы по собственной инициативе. Все делается под заказ на согласование. У Кремля есть история, которую нужно рассказать, и ФСБ и администрация президента делают передачу вместе". "В конце концов, Малков с отвращением ушел с канала после того, как снял следующий фильм цикла, в котором говорилось о слежке за несколькими подростками-кандидатами от оппозиции в органы городского управления в российских провинциях. "ФСБ - это политическая полиция, она осуществляет политическое наблюдение в России, - сказал он. - Они находят любой компромат, обнародуют его на телевидении, а затем полиция начинает обвинять этих активистов в преступлениях на пустом месте". "Кремль и ФСБ не ответили на запрос о комментарии, а "Рен-ТВ" сообщил независимому следственному сайту "Проект", который первым опубликовал историю Белоусова, что Малков не следовал инструкциям Кремля и указал, что его источниками могут быть всевозможные структуры". "Сообщения в российской прессе указывают на то, что Кремль держал, казалось бы, рутинную поездку Навального в Новосибирск и Томск на очень коротком поводке (...)", - пишет Financial Times, добавляя со ссылкой на статью в прокремлевском таблоиде "Московский Комсомолец" в субботу, что сотрудники перепроверяли кредитные карты его последователей, заказ на доставку суши, гостиничные бронирования и следовали за ним на машинах без опознавательных знаков. (...) "Количество ресурсов, которые они тратят на это, впечатляет", - сказал Жданов. По его словам, однажды он и Навальный встретились в московском кафе с их товарищем- активистом и поняли, что "у каждого из нас была своя группа наблюдения". "Это было забавно, потому что вокруг было огромное количество людей, это было совершенно очевидно. Семь человек находились в двух шагах, и еще больше сидело снаружи". Источник: Financial Times