25 августа 2021 г. Никола Абе, Хайнер Хоффманн, Ян Петтер и Соня Петерандерль | Der Spiegel Почему миллионы доз вакцин по всему миру оказываются в мусорных баках "Во всем мире истекает срок годности миллионов доз вакцин, которые приходится утилизировать - в то время как во многих странах вакцин не хватает. Почему распределение препаратов работает так плохо и как его можно улучшить?", - задается вопросом немецкое издание Der Spiegel. "По наблюдениям врача Марко Бланкера, в Нидерландах желание людей делать прививки стремительно падает, особенно в случае с вакциной от AstraZeneca. "Мы предполагаем, что у одних только семейных врачей и в аптеках остаются неиспользованными до 200 тыс. доз вакцины от AstraZeneca, которые лежат в холодильниках", - говорит он. Поэтому вместе с коллегами Бланкер запустил программу Prullenbak Vaccin. На ее сайте жители Нидерландов могут посмотреть, где в данный момент доступна вакцина. Карта настолько хорошо заполнена, что Бланкер и его коллеги хотели бы помочь и жителям других стран, желающим сделать прививку. (...) Но, по словам доктора, правительство Нидерландов выступило против этой идеи, сославшись на юридические и логистические проблемы. "Вместо этого неиспользованная вакцина подлежит утилизации", - говорит Бланкер, осознавая свое бессилие". "Центральной базы данных, которая фиксировала бы потерю вакцин по всему миру, не существует, но данные по отдельным странам и оценки вызывают тревогу, - отмечает издание. - По данным ВОЗ, к концу августа из-за истечения срока годности во всем мире может оказаться непригодным один миллион доз препарата AstraZeneca. Только в американском штате Джорджия в этом году было выброшено почти 700 тыс. доз вакцины; эксперты предупреждают, что скоро в США истечет срок годности доз вакцины, которые можно было бы использовать для вакцинации около 13 млн человек. Польше к концу июля пришлось утилизировать почти 73 тыс. доз вакцин от различных производителей; в Гонконге копятся излишки вакцин от Sinovac и Biontech/Pfizer, которые могут остаться неиспользованными из-за истечения срока годности. В Германии, по информации Der Spiegel, каждая десятая доза вакцины в настоящее время остается лежать в кабинетах врачей; там хранится около 3,2 млн доз. Вакцины, которой нет в других странах". "По данным платформы Our World in Data, около трети населения планеты уже получили хотя бы одну дозу вакцины против Covid-19, но в более бедных странах хотя бы одну прививку сделали только 1,4% людей. В Нигерии, например, полностью вакцинировано только 0,7% населения - в Гаити всего 0,01%", - говорится в статье. "Международная инициатива Covax Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и глобальные инициативы по вакцинации Gavi и Cepi пока не смогли создать справедливую, глобальную систему вакцинации: вакцина по-прежнему поступает в основном в те страны, где есть деньги. Большинством из почти 5 млрд доз, введенных во всем мире, были привиты люди в более богатых странах, при этом многие государства, в обход Covax, ведут переговоры напрямую с производителями и заключают двусторонние контракты. Глобальная кампания по вакцинации поставила перед собой цель к концу 2021 года профинансировать 2 млрд доз для наиболее уязвимых групп населения в странах с низким и средним уровнем дохода - но на сегодняшний день поставлено около 209 млн доз вакцин". "Такие производители, как Moderna, объявили о наращивании производства, а многие государства хотят передать излишки вакцин в более бедные страны, чтобы сократить их дефицит. Но после того как вакцина распределена по отдельным муниципалитетам внутри страны, ее, как правило, сложно и дорого отправлять обратно в центральный пункт - а затем за границу. С другой стороны, и юридические препятствия играют свою роль: секретные контракты с производителями, по-видимому, в основном составлены таким образом, что лишние дозы вакцины невозможно просто так отдать другим странам", - указывает издание. "Ученый-юрист Персад Говинд из Денверского университета убежден в этих аргументах лишь отчасти: он считает, что собирать дозы вакцин и отправлять их за границу "нелегко, но не невозможно". Он считает маловероятным, что производители будут подавать иски из-за этого - это было бы затруднительно для компаний хотя бы по соображениям PR". "США объявили о намерении пожертвовать в общей сложности 500 млн доз; правительство в Вашингтоне изобретательно обошло условия договоров, "одолжив" вакцины Канаде и Мексике. Израиль также достиг соглашения с Южной Кореей: cогласно ему, азиатская страна получит 700 тыс. доз вакцины Biontech/Pfizer, срок годности которой истекает в ближайшее время - а Израиль взамен получит вакцины из будущей поставки в Сеул. (...) Германия, согласно заявлению федерального правительства, намерена до конца года передать 30 млн доз вакцин из собственных запасов преимущественно развивающимся странам. (...) Великобритания также объявила о пожертвовании 9 млн доз вакцины, и некоторые партии уже находятся в пути", - пишет Der Spiegel. "В международном аэропорту имени Джомо Кениаты в столице Кении Найроби в прошлый вторник произошло радостное событие: незадолго до 10 часов вечера из грузового отсека самолета авиакомпании KLM было выгружено 407 тыс. доз вакцины AstraZeneca из Великобритании. (...) Но есть одна загвоздка: по информации Der Spiegel, срок годности только что поступивших доз истекает в конце сентября - и осталось не так много времени, чтобы доставить товары в отдаленные регионы, мобилизовать желающих пройти вакцинацию и создать необходимую инфраструктуру". "Глава кампании Африканского союза по вакцинации Айоаде Алакиджа и вовсе назвала поставки "троянским конем". К началу августа в Африке уже пришлось уничтожить 470 тыс. доз, поскольку истек срок их хранения. Например, у Либерии, по сообщениям СМИ, было всего 15 дней для введения десятков тысяч доз вакцины, и в итоге 27 тыс. доз пришлось выбросить". "Это замкнутый круг, - говорит эксперт по вопросам здравоохранения Кэтрин Киобутунги. - Никто не может спланировать, когда придет следующая партия, поэтому никто не знает, когда и сколько людей нужно мобилизовать". По ее словам, нет ничего более разочаровывающего, чем убеждать людей сделать прививку, а потом говорить, что вакцины не осталось". "Ситуация скорее будет ухудшаться, чем улучшаться", - предупреждает Хавьер Гузман, директор направления по глобальной политике в области здравоохранения в американском аналитическом центре Center for Global Development. Мощности производителей можно увеличить только до определенной степени, пожертвования вакцин слишком малы, чтобы покрыть потребности развивающихся стран - и дебаты о третьей прививке также беспокоят эксперта. "Богатые страны теперь будут использовать свои запасы в основном для ревакцинации собственного населения, а также вакцинировать все больше детей", - считает он". "По мнению Гузмана, только изменения со стороны производителей могут решить проблему дефицита в долгосрочной перспективе. Чтобы ускорить производство вакцин в мире, правительства и международные организации должны повлиять на производителей, а также создать для них стимулы для подписания большего числа лицензионных соглашений с партнерами в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, которые могли бы производить вакцины на местах. "На данный момент это полностью зависит от производителей, - говорит Гузман. - Но им это не интересно, потому что, производя вакцину для бедных стран и продавая ее там, они не получают прибыли", - передает Der Spiegel. Источник: Der Spiegel