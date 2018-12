25 декабря 2018 г. Энтони Файола и Карен Деянг | The Washington Post В Венесуэле Россия прибирает к рукам энергетические активы в обмен на финансовую помощь "Если говорить про союзников, то Венесуэла - относительно дешевый союзник для России. Однако потенциальная отдача от инвестиций Москвы в этот регион может оказаться бесценной", - пишет The Washington Post. "В обмен на скромные займы и умеренные займы и пакеты финансовой помощи в течение предыдущего десятилетия Россия теперь владеет существенными долями по меньшей мере в пяти нефтяных месторождениях в Венесуэле, нефтяные запасы которой являются крупнейшими в мире (...)", - пишет газета. "Кроме того, Венесуэла выставила в качестве залога 49,9% Citgo, полностью принадлежащей ей компании в США , включая три нефтеперерабатывающих предприятия и сеть трубопроводов по всей стране, российскому государственному нефтяному гиганту "Роснефть" за 1,5 млрд долларов, в которых она отчаянно нуждалась", - говорится в публикации. "Российские советники работают при правительстве Венесуэлы, помогая президенту Николасу Мадуро вырабатывать курс вывода его терпящего неудачи правительства из банкротства. В этом году они помогли ввести новую цифровую валюту, "петро", чтобы сохранить потоки нефтяных платежей, чтобы избегать американских санкций на долларовые транзакции страны", - напоминает издание. "Все еще внушительные вооруженные силы Венесуэлы, которые в прошлом были исключительно клиентом США, теперь вооружены российским оружием, оснащены российскими танками и самолетами, финансируются предоплаченными нефтяными поставками российским клиентам. В прошлом году Мадуро высмеял публичную угрозу США использовать американскую военную мощь, чтобы свергнуть его, заявив, что с помощью России Венесуэла превратила себя в оборонную "крепость". "При президенте Владимире Путине Россия вновь заявила о себе как о крупном игроке на Ближнем Востоке, как о влиятельной силе в Азии и как о глобальном поставщике все более новейших вооружений, - отмечает The Washington Post. - Став патроном Венесуэлы - и в то же время прибирая к рукам ее ресурсы - Путин не только досадил США, но и укрепил внутри страны свою самопровозглашенную репутацию человека, который возвращает России статус супердержавы, который она потеряла с развалом СССР". Для России создание политического аванпоста в Западном полушарии - это "стратегическая победа", говорит Эрик Фарнсворт, вице-президент организаций Совет Америки и Общество Америки (Council of the Americas и Americas Society). "Я не думаю, что Россия на самом деле обеспокоена выживанием режима Мадуро, - считает Фарнсворт. - Он - лишь средство для достижения цели. А цель - продемонстрировать свою мощь, выйти из-под санкций, которые ввел Запад, и создать трудности для Соединенных Штатов. Если в конечном итоге окажется, что их партнер ненадежен ?. Если они потеряют пару миллиардов долларов, может быть, в этом не будет ничего страшного". "Если правительство Мадуро падет, долги Москве и российские правопритязания на венесуэльские нефтяные и газовые активы могут привести к годам судебных тяжб на фоне того, как другие кредиторы выстроятся в очередь на возврат долгов. Многие уже в судах, где рассматриваются, в том числе, и запросы на продажу Citgo", - указывают авторы публикации. Однако на данный момент, подчеркивают они, "Москва однозначно верит в то, что Венесуэла стоит усилий". "Никто не хочет дружить с Россией, вот почему Россия ищет такие страны и режимы, которые все еще согласны сотрудничать", - говорит Михаил Крутихин, аналитик в области нефти, газа и энергетики в независимой консалтинговой фирме "Русэнерджи". А "друзья" России в Латинской Америке включат Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, страны, которые советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон назвал в своей речи в прошлом месяце "тройкой тирании". "Российско-венесуэльские отношения укрепляются уже более десятилетия. То, что начиналось как взаимодействие в области бизнеса, превратилось в геостратегические шаги для Путина, который видит игру с дальним прицелом в укреплении контроля над глобальными энергетическими поставками (?)". "Коррупция, проблемы занятости, попытки продолжать социальные программы на фоне сокращения доходов в связи с падением цен на нефть и, наконец, американские санкции не оставили Мадуро почти никакого выбора, когда он пришел к власти в 2013 году. Не имея харизмы или политической хватки своего предшественника Уго Чавеса, Мадуро только усугубил экономическую ситуацию", - напоминает газета. "Нефть, даже будучи по-прежнему в недрах и при малых шансах на ее быструю добычу, оставалась главным активом Венесуэлы, и правительство Мадуро начало ее использовать - через договоры о совместном производстве и передачу прав собственности - для финансирования своего долга и увеличения национального дохода. Большая часть российского кредита поступила в форме предварительных платежей за экспорт нефти, который предназначался, среди прочего, для крупного российского нефтеперерабатывающего предприятия в Индии, построенного для переработки нефти-сырца венесуэльского образца", - указывают авторы статьи. "В то время как Китай отказался выдавать новые кредиты, российское правительство с радостью пошло на это, реструктуризировав долг Венесуэлы в ноябре 2017 года, когда стало ясно, что правительство не может выплачивать проценты. Игорь Сечин, формально не входящий в правление, но по-прежнему являющийся шефом "Роснефти" и входящий в ближний круг Путина, теперь контролирует, по меньшей мере, 13% энергетического бизнеса в Венесуэле, - пишет The Washington Post. - Он часто посещает страну, все чаще как хозяин, чем как компаньон". "Но так как США остаются крупнейшим закупщиком быстро сокращающегося нефтяного экспорта Венесуэлы - закупая 45%, то именно США остаются самым большим поставщиком денег для правительства Мадуро. Хотя администрация Трампа угрожала добавить нефть в расширяющийся список санкций в отношении Венесуэлы, подобный шаг приведет к закрытию нефтеперерабатывающих заводов Citgo на северном побережье Мексиканского залива и сворачиванию поставок переработанной продукции на заправочные станции Citgo и другим американским продавцам", - говорится в публикации. "В 2016 году Каракас выставил 50,1% Citgo в качестве обеспечения нового вида ценных бумаг, что позволило ему расплатиться с самыми неотложными долгами. Вскоре после этой сделки Центробанк страны зарегистрировал отдельное загадочное финансовое поступление", - пишет издание. "Когда Расс Даллен, старший партнер базирующейся во Флориде брокерской фирмы Caracas Capital Markets, просмотрел судебные документы штата Делавэр, где находится холдинговая компания Citgo, он обнаружил, что "Роснефть" заключила сделку, по которой Венесуэла получила 1,5 млрд долларов в обмен на залоговые обязательства в отношении других 49,9% компании Citgo". "Учитывая предположения, что в случае продажи Citgo можно будет выручить 6-9 млрд долларов, подобные договоренности равноценны сделке на льготных условиях - и, в дополнение ко всему, русские сумели предъявить права на почти половину крупного американского нефтяного гиганта". "Я думаю, что Путин и Сечин оба ориентированы глобально. Они знают, что нефть - это оружие и инструмент, - заявил Даллен. - Они хотели обезопасить свои инвестиции в Венесуэле. Есть ли лучший способ сделать это, чем сделать с помощью мощного расположенного в США актива?" Источник: The Washington Post