Мужчины-исследователи оказались более одаренными в плане саморекламы

"(...) Карьера женщин в научной сфере по многим аспектам оказывается в неблагоприятном положении. В последние годы этой проблемой озаботились крупные научные журналы. 16 декабря British Medical Journal (BMJ) в своем рождественском выпуске опубликовал исследование, показывающее, что исследователи-мужчины, как правило, "продают" свои исследования более успешно, чем их коллеги-женщины", - пишет журналистка Le Monde Флоранс Розье.

"Авторы проанализировали 101 720 статей о клинических исследованиях (проведенных на людях) и 6,2 млн статей в области наук о жизни, опубликованных в период с 2002 по 2017 год в журналах, внесенных в базу данных PubMed. В заголовках и рефератах этих статей они выделили использование 25 положительных слов: "новый", "уникальный", "превосходный", "беспрецедентный".... Затем они сравнили использование этих выражений c гендерной принадлежностью указанных первых или последних авторов", - говорится в публикации.

"Результаты: в сопоставимых дисциплинах, периодах и журналах в общей сложности в 10,9% статей, где женщины выступали в качестве первого и/или последнего автора, использовалось хотя бы одно положительное слово, по сравнению с 12,2% статей, где в качестве первого и/или последнего автора выступал мужчина. Иначе говоря, статьи, написанные женщинами, имели на 12,3% меньше "шансов" в благоприятном свете представить свои результаты, чем статьи, написанные мужчиной. Когда статьи публиковались в престижных ("высокоэффективных") журналах, такой разрыв еще больше увеличивался: у женщин оказалось на 21,4% меньше "шансов" на саморекламу", - передает Le Monde.

"Забавный анекдот? Вовсе нет, потому что повышенная "скромность" женщин-исследователей связана с меньшим влиянием их работ. В среднем, представленные в позитивном ключе статьи о клинических исследованиях цитировались чаще на 9,4% - и на 13% в случае публикации в престижных журналах. Для статей по наукам о жизни наблюдаемые результаты были схожими", - указывает журналистка.

"(...) В конечном итоге, "потенциальная склонность женщин представлять эквивалентную работу в менее благоприятных выражениях может повлиять на их карьерный рост", - заключают авторы из Мангеймского университета (Германия), Йельского университета и Гарвардской медицинской школы (США).

"Нам следует внести исправления в системы, способствующие гендерному неравенству", - пишет Джули Сильвер из Гарвардской медицинской школы и ее коллеги в соответствующей редакционной статье. В частности, "издатели журналов должны заняться этой проблемой в рамках своих собственных организаций; и разработать обучение и процедуры, предназначенные для устранения скрытой необъективности".

"(...) В сентябре компания The Lancet выступила с конкретной инициативой: ее 18 специализированных журналов пообещали переизбрать свои редакционные советы с тем, чтобы к концу 2019 года в них входило не менее 50% женщин. Другое обязательство: "Наши редакторы не будут выступать на публичных конференциях или мероприятиях, если на них не запланировано выступление ни одной женщины. На тех мероприятиях, которые организуем мы, нашей целью является достичь 50% женщин-спикеров".

"Послужит ли примером эта битва, которую ведет столь авторитетный журнал?" - задумывается Флоранс Розье.