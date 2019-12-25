Балерины бастующей Парижской оперы танцуют "Лебединое озеро" на площадке перед фасадом Дворца Гарнье

"Симфонический оркестр, балерины Парижской оперы в белых пачках и на заднем плане - транспаранты со словами протеста. Накануне Рождества Парижская опера решила по-своему напомнить о своем несогласии с пенсионной реформой. Между двумя Марсельезами, под пасмурным парижским небом около сорока балерин Парижской оперы исполняли сцены из "Лебединого озера" под аплодисменты небольшой толпы, собравшейся на площади Оперы, расположенной в самом центре столицы", - пишет Le Monde.

"У них за спиной установлены два больших транспаранта: "Парижская опера бастует" и "Культура в опасности", - говорится в статье. "Несмотря на то, что мы бастуем, нам хотелось по случаю 24 декабря устроить момент благодати", - заявил прессе танцор и депутат пенсионного фонда Александр Карниато. "Несмотря на чрезвычайно прохладную погоду, девушки решили принять вызов, а музыканты - их сопровождать", - добавил он.

"Парижская опера бастует уже пятнадцать дней, что привело к отмене многих спектаклей. "Нам с 8 лет внушали, что у нас почетная миссия и что мы будем танцевать для Парижской оперы, которая представляет Францию", - подчеркивает 41-летний Александр Карниато.

"Вся труппа Парижской оперы пострадала от пенсионной реформы, - сказала 23-летняя Элоиз Жокевиль, артистка балета, участвовавшая в шоу. "Под угрозой оказывается наше искусство". Балерины выбрали четвертый акт "Лебединого озера", "одного из самых сложных балетов", который они станцевали "на мраморе, на холоде".

"(...) Я поступила в балетную школу в 8 лет, оставила семью и начала проходить курс обучения. После пяти часов танцев в день, в возрасте 17-18 лет, у многих из нас появляются хронические травмы, воспаление сухожилий, усталостные переломы, боли в колене (...). У многих из нас даже нет бакалавриата", - перечисляет она.

"(...) Сейчас для артистов балета Парижской оперы существует особый пенсионный режим, позволяющий им распрощаться с работой в 42 года, принимая во внимание "степень трудности" профессии, повышенный риск травм и тот факт, что большинство танцоров вряд ли смогут продолжать танцевать большие балеты после этого возраста с тем же уровнем мастерства", - указывает газета.