25 декабря 2019 г. Иван Нечепуренко | The New York Times Новый российский метод подавления инакомыслия: военная служба в Арктике "Ключевой союзник Алексея Навального, наиболее известного оппонента президента Владимира Путина, был задержан, быстро призван на военную службу и отправлен на отдаленную холодную базу ПВО", - пишет The New York Times. "Применив ряд способов в попытке заставить замолчать диссидента Алексея Навального и его соратников, российские власти на этой неделе попробовали кое-что новенькое: они задержали одного из его ключевых союзников, призвали его на обязательную военную службу и отправили в Арктику. 23-летний Руслан Шаведдинов, менеджер по проектам Фонда борьбы с коррупцией Навального, был задержан в понедельник в своей квартире в Москве. По словам Навального, SIM-карта его мобильного телефона была заблокирована, поэтому он не мог сообщить своим коллегам или юристу о происходящем. (...) Во вторник соратники Навального узнали, что он уже в 3,5 тыс. миль от Москвы, на Новой Земле, на пустынной, малонаселенной группе островов в Северном Ледовитом океане, где он будет служить на базе ПВО", - говорится в статье. "Навальный, самый известный критик Кремля в стране, где открытое политическое инакомыслие встречается редко и зачастую опасно, обвинил человека, стоящего на вершине кремлевской иерархии, президента Владимира Путина. "Похоже, что план по изоляции нашего Руслана составлял лично Путин (...)", - написал он в Twitter. Издание напоминает, что Новая Земля, "регион с суровым климатом", "около четверти территории которого постоянно покрыто льдом", в советское время была основным полигоном для испытаний ядерного оружия, и в 1961 году здесь было испытано самое мощное из когда-либо созданных ядерное оружие, Царь-бомба. "(...) Военная служба в России обязательна для граждан мужского пола, которых призывают на один год в период с 18 по 28 лет. Призывников часто отправляют в регионы далекие от дома, где они подвергаются жестокому обращению и издевательствам со стороны старших солдат. (...) Напуганные репутацией армии, многие молодые россияне пытаются избежать призыва всеми доступными средствами. Шаведдинов подал апелляцию в суд на решение военной комиссии о его призыве, утверждая, что он не был должным образом осмотрен врачами. После того, как районный суд Москвы вынес решение против него в ноябре, он подал апелляцию в городской суд. В понедельник, в день задержания Шаведдинова, Московский городской суд оставил в силе решение суда низшей инстанции", - отмечается в публикации. "Служба в армии превратилась просто в тюремный механизм, - написал Навальный после задержания Шаведдинова. - Разновидность лишения свободы". (...) Источник: The New York Times