Будь то Санта-Клаус или Ким Чен Ын - американские военные настороженно ждут подарков из космоса

"Согласно одной из североамериканских рождественских традиций, служба наблюдения за воздушным пространством следит за траекторией полета Санта-Клауса и информирует детей о его местонахождении. Однако в этом году в небе может оказаться нечто иное", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Хо-хо-хо", - смеется в Северной Америке Санта-Клаус своим низким хриплым голосом. (...) Дети знают: Санта прилетает на санях, запряженных оленями. Один из них - знаменитый Рудольф с красным носом", - повествует журналист Патрик Цолль.

"Но когда и где именно приземлится Санта и отправит свои подарки через каминную трубу - это большой вопрос, из-за которого дети проводят бессонные ночи".

"С 1955 года на него отвечает Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). С военной точностью штаб командования следит за полетом Санты: как уверяют военные, светящийся нос Рудольфа испускает инфракрасный сигнал, по которому можно с предельной точностью определить, когда он поднимется с Северного полюса в небо, чтобы развозить подарки".

"В действительности задача NORAD состоит в том, чтобы наблюдать за воздушным пространством США и Канады, - поясняет издание. - NORAD должно заблаговременно распознавать атаки с воздуха, верифицировать их и давать соответствующий сигнал тревоги, значится на сайте этой американо-канадской организации".

"В это году наряду с Сантой в поле зрения NORAD находится еще один дородный господин. Ким Чен Ын обещал США "рождественский подарок", так как Вашингтон, по его мнению, не достаточно готов к компромиссам. Отношения между северокорейским правителем и его прежним другом, американским президентом Трампом, в настоящий момент так же холодны, как климат на родине Санта-Клауса, на Северном полюсе", - отмечает издание.

"Как и подобает, Санта-Ким молчит о том, какой именно подарок он готовит. Американские военные предполагают, что речь идет об испытании межконтинентальной ракеты, которая способна достичь американского континента. Соответственно, NORAD сегодня следит не только за светящимся носом Рудольфа, но и напряженно ждет возможного подарка от "рокетмэна".

Детей в Северной Америке в свою очередь, конечно, больше интересует настоящий Санта, а не Ким. Следить за перемещением Санта-Клауса они могут на сайте noradsanta.org. В прошлом году его просмотрели 150 млн раз, а волонтеры приняли тысячи звонков от детей со всего мира.

"Успешная пиар-акция этой малозаметной организации началась, согласно легенде, когда в 1955 году один из универмагов напечатал в объявлении неправильный номер телефона. В объявлении говорилось, что дети могут напрямую поговорить с Санта-Клаусом - однако на другом конце провода оказался офицер службы наблюдения за воздушным пространством. Военные решили использовать ошибку как шанс, и вот уже более шестидесяти лет проявляют добрую волю".

"То, что у истоков этой рождественской традиции стояла опечатка, Санта-Клаус комментирует, наверное, лишь громким "Хо-хо-хо". Но в зависимости от того, что именно запустит Ким, Сантам из NORAD скоро, возможно, будет не до смеха", - пишет Neue Zürcher Zeitung.