Праздничное застолье в гостях у родителей нарушает кишечную флору?

"Тема Рождества занимает и науку. Если верить ученым, подарки не имеют смысла, а визит к родителям мужа или жены вредит здоровью", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"К твоим или к моим? Этим вопросом задаются в преддверии Рождества многие пары, когда решают, с чьей семьей им провести праздничные дни. По мнению голландских ученых, от праздничного застолья у родителей желательно отказаться в любом случае: оно нарушает кишечную флору".

"В рамках своего исследования ученые изучили микробиом 24 взрослых, сдавших анализ кала 23 и 27 декабря. В кишечнике людей, посещавших во время праздников родителей мужа или жены, было обнаружено значительно меньше бактерий рода Ruminococcus, чем у тех, кто провел Рождество со своими кровными родственниками. Подобное сокращение количества бактерий было также зафиксировано у людей с депрессией и у мышей, переживавших хронический стресс, - говорится в статье. - Исследователи пришли к выводу, что посещение родителей мужа или жены, по-видимому, вызывает стресс, и это вредит микробиому кишечника".

"Уже ранее проведенные исследования показали, что родители мужа или жены представляют угрозу для здоровья. Так, у женщин, проживавших совместно с родителями мужа, до трех раз чаще развивались сердечные заболевания".

Впрочем, по мнению гастроэнтеролога и преподавательницы Тюбингенского университета Мириам Штенгель, исследование голландских ученых нельзя назвать убедительным: изменения микробиома могли быть вызваны множеством других причин. Так, в исследовании не учитывалось, к примеру, то, как далеко жили родители мужа или жены. Возможно, кишечная флора менялась не из-за визита к ним, а из-за 10-часового перелета.

"Исследование из Нидерландов - не единственная научная работа, посвященная Рождеству, - отмечает издание. - (...) Согласно опросу, проведенному среди 500 студентов, подарки являются плохой инвестицией. Большинство людей, получивших подарки, оценивают их ниже стоимости. На вопрос, сколько денег они готовы были бы заплатить за свои подарки, респонденты называли сумму, которая в среднем была на 10% ниже действительной рыночной стоимости подарка".

"Чтобы рождественская елка не была украшена слишком скудно или наоборот перегружена игрушками, математики из Университета Шеффилда рассчитали формулу идеального количества елочных украшений. Чтобы его определить, необходимо вычислить квадратный корень из 17, поделить его на 20 и умножить на высоту дерева в сантиметрах. Для елки высотой 180 см идеальным количеством шаров будет 37".

У исследователей есть ответ и на вопрос о том, когда детям стоит рассказать, что Деда Мороза не существует. По мнению ученых, понять, что это сказочный персонаж, дети могут в возрасте 5-6 лет, передает Der Spiegel.