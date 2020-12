Борис Джонсон, непотопляемая политическая машина

"(...) Его волосы более растрепанные, чем когда-либо, при каждом появлении он выглядит изможденным и кажется постоянно подавленным. Лейбористская оппозиция обвиняет его в примиренчестве, в его собственных рядах его поносят на чем свет стоит (и все чаще публично), шотландцы при виде его мечтают о независимости. И все же Борис Джонсон остается непотопляемой политической машиной", - пишет корреспондент Le Monde в Лондоне Эрик Альбер.

"Вырвав в четверг, 24 декабря, соглашение с Евросоюзом об отношениях после "Брекзита", премьер-министр Великобритании в очередной раз продемонстрировал, насколько полезно притворяться сумасшедшим. Конечно, как и в случае с первой сделкой по "Брекзиту" в октябре 2019 года, он пошел на некоторые серьезные уступки. В частности, он согласился частично согласовать правила конкуренции Великобритании с правилами ЕС: в случае расхождений, которые будут сочтены слишком большими, ЕС может ввести таможенные пошлины (и наоборот). Суверенитет, знаменем которого он так активно размахивал, оказался урезанным", - говорится в статье.

"В сфере рыболовства выигрывают британцы. В настоящее время они ловят половину рыбы в своих территориальных водах, и эта доля дойдет до "двух третей" в течение пяти с половиной лет, поясняет Джонсон. Но рыболовство составляет 0,1% экономики страны", - указывает журналист.

"Но кого будут интересовать эти технические подробности в разгар пандемии и в канун Рождества? Кто станет проверять, означают ли квоты на макрель победу или поражение? С политической точки зрения, в Великобритании, измученной почти пятью годами раздоров из-за "Брекзита" и пандемией, унесшей 67 тыс. жизней, очень важна видимость успеха. Заразительного энтузиазма Джонсона в представлении этой сделки более чем достаточно. "Мы возвращаем себе контроль над своей судьбой", - объясняет он, окруженный четырьмя национальными флагами. Кто может усмотреть в этом нечто плохое?" - комментирует Альбер.

"(...) Эта вырванная победа, хоть и частичная, несмотря на то, что все явно идет кое-как, хорошо подытоживает карьеру Бориса Джонсона. В течение двух десятилетий клоун, которого все карикатурно изображали и на которого смотрели свысока, в конечном итоге часто побеждал", - отмечает автор статьи.

"В 2008 году он вопреки всем ожиданиям выиграл на выборах и стал мэром Лондона, города левых. (...) В марте 2016 года, когда он решил присоединиться к лагерю "Брекзита", он снова оказался на стороне предполагаемых проигравших. Но тут никого не обманешь: Борис Джонсон сделал этот выбор исключительно из электоральных расчетов, чтобы позиционировать себя как "брекзитера" в своей партии, но при этом он прекрасно знал, что "Брекзит" никогда не победит. (...) Опросы жестко, но единодушно свидетельствовали о том, что позиция "Остаться" ("Remain") победит", - напоминает журналист.

"Конец истории нам известен: "Брекзит" выиграл с 52% голосов. В ночь референдума, по словам Мэтью Эллиотта, возглавлявшего кампанию "Голосуй за выход" ("Vote Leave"), сам Борис Джонсон в это не верил", - пишет Le Monde.

"(...) Три года спустя, в июле 2019 года, сценарий повторяется. Когда Борис Джонсон стал премьер-министром, ему не хватало большинства в парламенте, Евросоюз отказывался пересматривать сделку предыдущего года с Терезой Мэй, и страна была расколота еще больше, чем когда-либо", - отмечает журналист.

"Через шесть месяцев после коллективного нервного срыва он заключил новое соглашение с ЕС и одержал громкую победу на парламентских выборах. Набрав большинство в 80 депутатов, блондин-смутьян одержал самую крупную победу Консервативной партии с 1987 года. 12 декабря 2019 года он еще никогда не был так близок к своей детской мечте - стать "королем мира", - продолжает автор публикации.

"(...) Да, это так, любите вы его или ненавидите, но Борис Джонсон - талантливый руководитель выборных кампаний. Он умеет до тошноты повторять один и тот же простой и привлекательный лозунг перед апатичной публикой. "Вернем контроль" ("Take back control") во время кампании по "Брекзиту"; "Завершим Брекзит" ("Get Brexit done") во время парламентских выборов в декабре 2019 года. Остальное доделывают его харизма, его способность завоевывать аудиторию и его отличное чувство юмора", - говорится в статье.

"Проблема такой странной политической победной машины, как Борис Джонсон, заключается в том, что он не умеет управлять. В Лондоне его дебют прошел невероятно хаотично. Для надлежащего ведения дел ему приходилось делегировать дела заместителям мэра", - указывает Альбер.

"Но то, что осталось незамеченным в мэрии, не сработало на посту главы правительства. Пандемия послужила напоминанием о том, что вирус нельзя приручить с помощью лозунга. В марте извечные колебания Джонсона, который терпеть не может принимать смелые решения, имели катастрофические последствия. 3 марта, когда Италия уже сильно пострадала, он похвастался тем, что "всем пожимал руки". 23 марта, три недели спустя, он ввел самый длительный карантин в Европе, завершившийся только 4 июля", - отмечает Le Monde.

"(...) По поводу "Брекзита" Борис Джонсон с 2016 года внушал мысль, что можно нарушать правила единого европейского рынка, сохранив при этом тот же доступ. "Моя политика заключается в том, чтобы пытаться совместить несовместимое", - сказал он однажды. К несчастью для него, это невозможно. С 1 января, даже с этим соглашением, вернется контроль над торговлей товарами с ЕС. Компании должны будут подавать импортные и экспортные декларации и, возможно, проходить санитарный или фитосанитарный контроль", - сообщает журналист.

"(...) В 1997 году Тони Блэр был "тефлоновым" премьер-министром, от которого ничего не зависело. В 2020 году Борис Джонсон является его полной противоположностью: все держится на нем. После своей победы в декабре 2019 года он вывел свою страну из Евросоюза, заигрывал с идеей позволить Covid-19 распространиться среди населения, затем передумал, когда сам едва избежал смерти, заразившись вирусом, завел ребенка и довел до конца переговоры об отношениях с ЕС после "Брекзита", - резюмирует Эрик Альбер.