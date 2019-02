25 февраля 2019 г. Джон Сайфер | The New York Times Единственное оружие Путина: разведывательное государство "Согласно Оценке глобальных угроз, произведенной национальной разведкой в этом году, а также показаниям, которые дали в Сенате высокопоставленные представители разведки, американцам стоит ожидать, что Россия Владимира Путина продолжит свои усилия, нацеленные на углубление социальных, политических и расовых расколов в Соединенных Штатах и среди их союзников", - пишет на страницах The New York Times Джон Сайфер, бывший начальник резидентуры ЦРУ, проработавший более 27 лет в России и других частях Европы и Азии. "Посему, чтобы лучше подготовиться к будущему российскому натиску, нам стоит обернуться назад и обратить внимание на образ мышления КГБ эры холодной войны - разведывательной службы, в которой президент Владимир Путин провел годы становления. История жестоких советских служб безопасности обнажает корни нынешнего применения Россией политических арестов, подрывной деятельности, дезинформации, покушений, шпионажа и применения лжи в качестве оружия. Ни один из этих методов не нов для Кремля", - пишет автор публикации. "На самом деле, эти методы превратили Советскую Россию в первое в мире "разведывательное государство", а также отделили ее от авторитарных государств, управляемых военными. Сегодняшняя Россия стала в еще большей степени разведывательным государством после почти 20-летнего правления Путина в качестве авторитарного лидера. (...) Путин пришел к власти и нанял многих своих бывших коллег по КГБ для восстановления государства. В результате сложился режим с политикой и философией сферхзагруженной службы секретной полиции, режим, в котором с помощью разведывательных операций решаются вопросы внешней политики и поддерживается контроль дома", - отмечает он. "Путин и его товарищи процветали в империи, где КГБ был щитом и мечом государства, поэтому они, решая проблемы XXI века, регулярно возвращаются к своему проверенному временем оружию. Разведывательные службы использовались даже для того, чтобы сохранять в тайне допинг российских олимпийских и паралимпийских спортсменов - признак безусловного "разведывательного государства", - пишет Джон Сайфер. "Пока США пытаются вовлечь Россию, они должны понимать, что кремлевский тигр не поменяет своих полосок, - говорится в статье. - Усилия России, нацеленные на то, чтобы силой защищать себя, коренятся в глубоком чувстве незащищенности, вскормленном веками вторжений и крахов государства. Немногие другие страны страдали столь же много. Так что центральный элемент российской государственности со дней царей - это обман и ослабление врагов изнутри. В этом отношении хорошо заточенные инструменты российской политики объяснимы и логичны, хотя и заслуживают осуждения". "Единство Запада - наша лучшая оборона, - считает Джон Сайфер. - Путин, похоже, знает, что не может состязаться с Западом на ровном игровом поле. Он размахивает своей чекистской дым-машиной, чтобы сбивать с толку, приводить в замешательство и парализовать своих врагов, потому что это все, что у него есть. Пока наша политика будет носить племенной характер, и пока американцы будут считать внутренних политических оппонентов реальным врагом, усилия Кремля по оказанию давления и использованию наших слабостей продолжатся. Нам следует избегать угрозы для суверенитета России. Вместо этого мы должны сотрудничать с союзниками, чтобы решительно и синхронно защищать себя от кибернетических, физических и гибридных атак, и давать отпор в случае угрозы. Учитывая это, антиевропейские настроения президента Трампа - это однозначно его величайший дар президенту Путину", - резюмирует автор публикации. Источник: The New York Times