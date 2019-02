25 февраля 2019 г. Карло Муньос | The Washington Times Силы специального назначения США смещают фокус с войны с террором на Китай и Россию "Американские элитные силы специального назначения получают новые предписания: Пентагон смещает фокус с борьбы с радикальными террористическими группировками, сформировавшийся после 11 сентября 2001 года, на противодействие соперникам-крупным державам, таким как Китай и Россия", - передает The Washington Times. "Чиновники Командования специальных операций США составляют новое руководство для переориентирования кадров ведущих военных подразделений на борьбу с ширящимися армиями и военно-морским флотом тех, кого стратеги США называют "практически равными" силами, что свидетельствует о существенном изменении миссии", - указывает издание. "Согласно руководству, которое пока еще не получило одобрения главы Командования генерала Реймонда Томаса III, бойцы сил специального назначения будут играть более активную роль в кибернетических, информационных операциях и операциях по "оказанию влияния" - пропаганде цифрового времени, сообщают источники, а также в обучении союзников новым навыкам", - говорится в статье. "Можно отметить, что вы станете свидетелями ребрендинга сил специального назначения, - заявил ранее в этом месяце Эндрю Кнаггс, заместитель помощника министра обороны по вопросам специальных операций и противодействия терроризму. - Наши проблемы не могут быть решены только с помощью конвенционального сдерживания". "С 11 сентября 2001 года силы специального назначения США были на передовой возглавляемой США войны с террором (?). Однако новая Стратегия национальной обороны Пентагона, составленная в значительной степени бывшим министром обороны Джеймсом Мэттисом, возвещает отход от борьбы с негосударственными радикальными террористическими группировками и смещение внимания на традиционных соперников среди крупных государств", - говорится в статье. "Согласно новой стратегии, Европа и Азия вновь становятся "приоритетными угрозами" для американских сил. Ближний Восток превратится в театр действий, которым надлежит управлять, а не регионом преобладающего внимания, - пишет The Washington Times. - Чем является это изменение - новой возможностью или попыткой подрезать крылья силам специального назначения - это тема острых дебатов в военных кругах. Объединенные силы специального назначения, включая соответствующие ответвления в армии, на флоте, в воздушных силах и морской пехоте, выросли с 45 тыс. в 2001 до примерно 70 тыс. сегодня, и некоторые критики говорят, что такое увеличение в численности и расширение миссии является нездоровым". "Однако переключение с тайных операций "прямого действия" или миссий с целью ликвидации/ захватf, перед которыми благоговеет Голливуд и американская поп-культура в эру после 11 сентября, на более незаметные миссии уже началось", - отмечает автор публикации Карло Муньос. Так, полковник Патрик М. Дагган, который служил в силах специального назначения в армии, озвучил в 2015 году идею о командах гибридных сил специального назначения, которые могли бы проводить и кибероперации, и традиционные военные миссии. Дагган, бывший батальонный командир 3-ей воздушно -десантной группы сил специального назначения, аныне - директор по кибербезщопасности в Совете по национальной безопасности, говорил о возможности создания "пилотных групп ведения кибернетических и неконвенциональных боевых действий". Эти группы должны быть смоделированы по образцу типичного американского боевого подразделения "Альфа" в составе сил специального назначения и состоять из 12-15 человек". "Эти группы должны использовать социальные сети, форумы и иные средства онлайн-коммуникаций для выявления повстанческих лидеров, распространения информации и вербовки бойцов-посредников и агентов разведки (...). Затем эти группы должны быть развернуты на месте, чтобы скоординировать свои действия с группой поддержки, которую они обеспечили себе онлайн, и провести миссию", - сообщается в статье. "По иронии, изменение миссии отражает подход стран, которые Пентагон обозначил как своих главных противников, - пишет The Washington Times. - Иранский Корпус стражей революции и силы "Аль-Кудс", по имеющейся информации, использовали аналогичные онлайн- и кибератаки для выявления и ликвидации лидеров провалившейся "Зеленой революции", которая проводилась с целью свержения тогдашнего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада в 2009 году. А российские силы специального назначения использовали хакеров и специалистов по кибервойне для ведения онлайн боевых действий против Украины, чтобы подготовить почву для поддерживаемых Россией нерегулярных формирований для успешной аннексии Крыма от Украины и установления контроля Москвы над ним в 2014 году". Источник: The Washington Times