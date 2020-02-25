Пропуски, пульверизаторы и вездесущие охранники: жизнь в Пекине, новом запретном городе, перед угрозой коронавируса

"День ото дня в китайской столице набирают обороты меры по принудительному нахождению в замкнутом пространстве. Процедура входа в свой дом или выхода из него становится тяжелым испытанием", - пишет корреспондент LeMonde в Пекине Фредерик Леметр.

"(...) Хотя китайские власти с удовольствием отмечают уменьшение числа новых случаев заражения коронавирусом за пределами провинции Хубэй, продолжают ужесточаться меры по запрету на выход из дома для жителей Пекина. После масок и термометров появились другие объекты: у входа в некоторые жилые дома теперь установлены палатки дезактивации. Когда вы возвращаетесь к себе домой, вас отпрыскивает из пульверизатора специальный служащий, тем самым превращая вас на несколько мгновений в комнатное растение", - говорится в статье.

"Более того, лишь немногие счастливчики могут по-прежнему входить и выходить из своих домов, не показывая пропуск, который выдают лица, охраняющие их здание. Потому что с приходом коронавируса охрана обрела совершенно новый размах. Охранник, который всегда открывал вам дверь, притворившись, что он вас узнаёт, теперь за вами наблюдает. Без бейджа или пропуска невозможно войти или выйти", - указывает журналист.

"(...) В свой большой журнал охранники тщательно заносят входы и выходы посетителей, а также номера их удостоверений личности и телефоны, вы уже готовы поверить, будто находитесь перед наблюдателями на выборах в каком-то французском избирательном участке. Однако такие размышления лучше оставить при себе. К тому же снова войти дано не каждому. Одни многоподъездные дома больше не принимают посетителей, а другие вводят комендантский час в 10 часов вечера", - описывает Леметр.

"Доступ к выходу предоставляется тоже не первому встречному обитателю дома. Одна молодая пара, вернувшаяся домой в субботу 22 февраля из поездки во Внутреннюю Монголию, была неприятно удивлена, узнав, что теперь вход и выход необходимо осуществлять по пропуску", - говорится в статье

"Хорошо, так дайте нам его", - сказала молодая женщина, ни в коей мере не настроенная против подобной профилактической меры. "Нет проблем, вы можете войти без пропуска. Мы выдадим его вам через две недели", - ответили ей.

"Именно так бесчисленные пекинцы, вернувшиеся после лунного Нового года, попали под карантин в своих собственных домах, к величайшей радости компаний по доставке на дом, но величайшему сожалению их работодателей", - пишет LeMonde.

"Будучи не состоянии выйти из дома, пекинцы больше времени, чем обычно, стали проводить в социальных сетях. Бесконечные обсуждения вызвало видео, показывающее, как плачет медсестра из-за того, что перед тем, как отправить ее лечить пациентов с коронавирусом, ей выбрили голову. Некоторые пользователи интернета утверждают, что это вопрос гигиены. Многие женщины возражают, задаваясь вопросом, почему нельзя было просто остричь ей волосы, не выбривая их, как мужчинам?" - передает корреспондент.

"(...) Один китайский журналист, считавшийся критически настроенным, приветствует эффективность действий Коммунистической партии", - отмечается в статье. "Меня беспокоит не Китай, а остальной мир. У них нет таких же средств для того, чтобы принудить население к карантину", - поясняет он.

"Один предприниматель, считавшийся осторожным, не в силах сдержаться. "Си Цзиньпин - человек с севера. Он ставит политику выше экономики. Люди недовольны", - признается он. Какое из двух мнений является наиболее репрезентативным? Это невозможно узнать. Ибо запретный город по определению кишит слухами и никогда не раскрывает своих секретов", - резюмирует Фредерик Леметр.