25 февраля 2020 г. Бернхард Оденаль, Томас Кнелльвольф, Титус Платтнер, Кристо Гроцев и Роман Доброхотов | Tages-Anzeiger Российский киллер путешествовал по визе, выданной швейцарским посольством "Следы отравления, совершенного российской спецслужбой, ведут в Швейцарию. Они вызывают серьезные подозрения", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger. В апреле 2015 года был отравлен Емельян Гебрев, болгарский бизнесмен, торговавший оружием. Затем, без малого три года спустя, в английском Солсбери боевым отравляющим веществом "Новичок" был отравлен двойной агент Сергей Скрипаль. "Болгары заметили примечательные параллели. Они возобновили расследование и смогли идентифицировать предполагаемых виновников - троих агентов российской военной разведки ГРУ", - повествует издание. Совместное расследование, проведенное Bellingcat, The Insider и расследовательской службой издательства Tamedia, которому принадлежит Tages-Anzeiger, показало: как при подготовке покушения в Софии, так и после него Швейцария играла для российских агентов важную роль. "Для подготовки и совершения покушения российские агенты под вымышленными именами Сергея Федотова, Владимира Павлова и Георгия Горшкова отправились в Болгарию. (...) Затем на короткое время след россиян теряется. Потом как минимум двое из них появились в Швейцарии: человек под кодовым именем Сергей Федотов несколько раз в качестве туриста посещал район Женевы и Лозанны. Там он встречался с двумя другими агентами ГРУ, которые затем осуществили покушение на Сергея Скрипаля в Солсбери. Федотов, вероятно, руководил покушением из Лондона. Его настоящее имя Денис Сергеев, и он, будучи офицером спецназа, был награжден высшим российским военным знаком отличия", - говорится в статье. "Второй участник покушения в Болгарии некоторое время спустя и вовсе обосновался в Швейцарии: в январе 2017 года Георгий Горшков был аккредитован в качестве российского дипломата при ВТО в Женеве под своим настоящим именем Егор Гордиенко. Согласно расследованию Bellingcat, как Сергеев, так и Гордиенко состояли на службе в "части 29155", главной задачей которой является осуществление операций с применением силы. Убийство так называемых "экстремистов" за границей было легализовано российским парламентом в 2006 году. Издание The New York Times описывает часть 29155 как "секретное подразделение для дестабилизации Европы". "В январе 2017 года Гордиенко был аккредитован в качестве третьего секретаря российского представительства в ВТО. Это письменно подтвердили изданию как в ВТО, так и в Министерстве иностранных дел Швейцарии (EDA). Однако Дарья Рудакова, пресс-секретарь российского представительства в Женеве, отвечает: "У нас нет информации об указанном Вами человеке". "Федеральная служба разведки (NDB) с большими усилиями реконструировала передвижения россиян в районе Женевского озера в прошедшие месяцы, однако сообщает, что может давать комментарии о своей оперативной деятельности только главе министерства Виоле Амхерд и органам надзора. МИД сообщает об отсутствии информации о деятельности Гордиенко, "связанной с ГРУ". ВТО утверждает, что ей неизвестно о другой деятельности Гордиенко: по словам организации, страны-участницы могут "регистрировать, кого захотят". "В сущности Гордиенко должен был оставаться в Женеве четыре года, аккредитация действовала до 2020 года. Он привез с собой свою семью, принимал участие в общественной жизни (...) В начале октября 2018 года он улетел в Москву и больше не возвращался. Его обратный билет Москва-Женева остался неиспользованным. Вскоре вслед за ним в Россию уехала и его семья", - пишет издание. Незадолго до того, как Гордиенко покинули Женеву, издание Bellingcat впервые раскрыло имена предполагаемых виновных в покушении в Солсбери. "Возможно, агент побоялся своего разоблачения. Пока Гордиенко жил и работал в Швейцарии, на Женевское озеро неоднократно приезжали три агента ГРУ, которых обвиняют в покушении на Сергея Скрипаля с использованием "Новичка". Данные их мобильных телефонов показывают, что они неоднократно находились вблизи ВТО". "Согласно расследованию Bellingcat, Гордиенко сегодня живет с семьей в доме в центре Москвы, который предоставляют отличившимся в боях ветеранам. В том же жилом комплексе живет и Александр Мишкин - один из предполагаемых виновных в деле о покушении в Солсбери. Брат Гордиенко, химик по образованию, работает с начала 2018 года дипломатом в российском посольстве в столице Финляндии Хельсинки". Но каким образом как минимум один из агентов смог под вымышленным именем получить визу в швейцарском посольстве в Москве? "Есть серьезные подозрения: Bellingcat и Tages-Anzeiger получили информацию о том, что российские спецслужбы в течение некоторого времени имели доступ к системе выдачи швейцарских виз в Москве и так могли облегчить своим людям получение виз. Во многих странах заявления о выдаче визы обрабатываются не консульством Швейцарии, а частной компанией. В России это фирма TLScontact. Примерно год назад издание Tages-Anzeiger контактировало с бывшим сотрудником TLScontact, который бежал в США и ходатайствовал там о предоставлении убежища. Этот человек, российский IT-специалист по имени Вадим Х., утверждал, что российская служба внутренней разведки ФСБ заставляла его предоставлять информацию. По его словам, ФСБ удалось тогда через электронную лазейку проникнуть в систему обработки виз и даже получить доступ к записям камер наблюдения в офисе TLScontact", - сообщает издание. "В TLScontact не отреагировали на несколько запросов издания. (...) По словам бежавшего Вадима Х., ФСБ имела доступ к передаче данных с 2014 до середины 2017 года. Именно в это время офицер ГРУ Денис Сергеев получил от Швейцарии шенгенскую визу под именем Сергея Федотова", - пишет Tages-Anzeiger. Источник: Tages-Anzeiger