25 января 2021 г. Макс Седдон и Генри Фой | Financial Times Эхо Белоруссии в российских протестах в поддержку Навального "Случайного наблюдателя на Пушкинской площади в Москве в субботу можно было бы простить, если бы он перепутал эти события с теми, что сотрясали соседнюю Белоруссию в течение последних пяти месяцев", - пишет Financial Times. "Митинг, собравший примерно 40 тыс. человек в Москве и тысячи других еще в 110 городах страны, не просто имел привкус Минска - внезапный всплеск антиправительственных настроений всего в нескольких минутах ходьбы от Кремля поставил Россию в такое же затруднительное положение, что и Лукашенко", - говорится в статье. "Когда протесты в Белоруссии усилились, Лукашенко попросил Россию силы для подавления беспорядков: "Если Беларусь падет, следующей будет Россия". Опасаясь настроить белорусов против Москвы, президент России Владимир Путин отклонил эту просьбу. Но после того, как арест активиста оппозиции Алексея Навального спровоцировал субботние протесты - крупнейшие антипутинские митинги за последние годы - жесткие меры со стороны самого Кремля рискуют неверно оценить общественные настроения и легитимизировать национальное движение против него во многом так же, как это сделали действия Лукашенко, указывают аналитики". "(...) Субботние акции протеста также стали первыми при правлении Путина, когда россияне сражались, чтобы прорваться через баррикады, освободить задержанных из-под стражи или бросали снежки, чтобы отогнать полицию, что, по утверждениям государственных СМИ, привело к ранениям около 40 сотрудников правоохранительных органов", - отмечается в статье. "Раньше никто не думал, что такое может произойти, совсем как в Белоруссии, - замечает Андрей Колесников, старший научный сотрудник Московского центра Карнеги. - Но рост протестной активности показывает, что огромное количество людей недовольны правительством... Люди выходят не столько за Навального, сколько потому, что они устали от коррупции и плохого управления". (...) "(...) По словам Алексея Захарова, который руководил волонтерами группы мониторинга при проведении 359 интервью в Москве, 42% присутствовавших на митинге никогда раньше не участвовали в акциях протеста, при этом почти половина из них составляли женщины", - сообщается в публикации. "Один аспект, общий с [Белоруссией] заключается в том, что, как вы видите, на улицы выходят молодые люди, и это дает прилив энергии и энтузиазма, - говорит Филип Уорман, управляющий директор GPW, фирмы, занимающейся политическими рисками. - Этим молодым людям уже все равно, и это медленно подрывает коллективную национальную готовность к статусу-кво, ностальгии и стабильности". "Союзники Навального надеются, что публичная демонстрация поддержки убедит Кремль освободить его. В 2013 году Навального приговорили к пяти с половиной годам по обвинению в мошенничестве, но импровизированный митинг с участием до 7 тыс. человек у Кремля побудил вышестоящий суд на следующий день приостановить исполнение приговора, - напоминает газета, добавляя, что "(...) на этот раз Кремль, однако, похоже, полон большей решимости устранить Навального с политического игрового поля": гостелевидение заявило, что протестующие совершили "зверства" против полиции и сообщило, что они использовали "технологии Майдана", разработанные американской разведкой во время протестов в бывших советских республиках. "Это вторит утверждениям Лукашенко, который обвинил иностранные державы в использовании белорусских протестующих в качестве "пушечного мяса" против его режима. "На примере апробированных технологий в Белоруссии и Киргизии нельзя исключать возможного аналогичного раскачивания ситуации в нашей стране", - заявил в четверг перед протестами первый замглавы министра внутренних дел России Александр Горовой. "Однако Колесников полагает, что ошибка Кремля заключалась в том, что он "недооценил уровень поддержки Навального". "Когда люди увидели, что происходит с Навальным в прямом эфире по телевидению, а затем фильм [о дворце], это дало им мощный эмоциональный импульс выйти на улицы", - добавил он. Источник: Financial Times