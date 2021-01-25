Кремль, пленник Алексея Навального

"(...) Назовем это символическим столкновением. Как и предусматривалось, оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января. И появился он не в помещении суда со своим адвокатом, а в полицейском участке. В ходе пародии на судебную процедуру был назначен арест на 30 суток в ожидании возможного вынесения сурового приговора. Можно подумать, что российские власти сами себя изображают в карикатурном виде. Вот где возникает столкновение", - пишет Le Monde.

"Правозащитная организация "Мемориал", всегда внимательно относящаяся к вопросам истории, заметила портрет, висевший прямо над плечами Алексея Навального в полицейском участке. Это была фотография Генриха Ягоды, который, несмотря на свой трагический конец, отмечен клеймом позора. Назначенный Сталиным главой НКВД (политической полиции режима), Ягода провел первую волну чисток, а затем его самого арестовали в 1937 году. Под его руководством был учрежден ГУЛАГ и расширилась сеть исправительно-трудовых лагерей", - говорится в статье.

"(...) Было бы неуместным и анахроничным проводить параллель между советской системой с ее арестами, депортациями, массовыми казнями и принудительными работами, которая сокрушила миллионы жертв, и нынешним российским режимом. Но такая оговорка не ограничивает значение произвола, насилия и цинизма, которые лежат в основе аппарата, упроченного Путиным. Его рефлексы и практики почерпнуты из духа реванша по отношению к мучениям 1990-х годов, отмеченных ослаблением России. Но у него есть и исторические корни, предшествовавшие распаду СССР. Сам факт того, что в 2021 году такой плакат может считаться допустимым и даже выставляться напоказ в российском полицейском участке, показывает отсутствие какой-либо мемориальной работы и сознательно сохраняемое смущение умов", - анализирует автор статьи Петр Смоляр.

"Алексей Навальный - человек безграничного мужества, преисполненный политической решимости. Это хорошо иллюстрирует запланированная после его возвращения в Россию трансляция ошеломляющего нового видео-расследования о богатстве Путина и его предполагаемом огромном дворце. Но такое же упорство проявляет и другая сторона. Российское правительство издевается над истинностью его отравления веществом нервно-паралитического действия, поскольку оно знает об этом. Российская власть издевается над своей собственной репутацией, над видимостью приличий, которую следовало бы сохранять, над такими выражениями, как "верховенство закона", "плюрализм" или "свобода", поскольку она давно уподобила их западной модели, отличной от ее собственной. Российская власть издевается над Западом именно потому, что он увидел ее уязвимость и ее условные рефлексы", - отмечает Смоляр.

"(...) А, может, наоборот, Владимир Путин боится Алексея Навального? Это очень маловероятно. Скорее можно говорить о презрении. И действительно, на сегодняшний день массового проявления симпатий к оппозиционеру после его отравления не произошло. Неудивительно, с учетом отсутствия доступа к основным телеканалам. По данным "Левада-центра", в конце декабря только 15% россиян видят в попытке отравления Навального желание властей устранить политического оппонента. У Алексея Навального много сторонников во всех городах, а не только в Москве. Недоверие к государственной пропаганде растет. Тем не менее, популярность Навального по-прежнему огранивается аудиторией образованных россиян, увлеченно просматривающих его антикоррупционные видео", - пишет Le Monde.

"Западным столицам не следует рассматривать оппозиционера в свете его идей или в плане возможной альтернативы Владимиру Путину. Этого сегодня нет. Речь идет о том, чтобы явно встать на сторону тех, кто требует в России формы гражданского достоинства и верховенства закона, как это делают демонстранты в Белоруссии. Еще речь идет о поддержке подобных чаяний, путем неустанного отслеживания грязных денег отдельных российских политиков и чиновников, спрятанных в Европе на счетах или в форме инвестиций в недвижимость", - считает Смоляр.

"(...) Алексей Навальный занимается политикой, но он не в состоянии вести себя как классический политик. Благодаря своей добровольной жертвенности и своему юмору он является живым оружием - очень сильным и очень уязвимым - позволяющим разоблачить режим для тех, кто все еще питал иллюзии или мечтал о плодотворном диалоге с Кремлем. У власти больше нет простого решения по отношению к нему, поскольку существует угроза превратить его в мученика. С помощью его твитов, редких свободных российских сайтов и зарубежной прессы возникает многоголосое повествование об уникальном персонаже, который сует свою голову под колеса системы, которую он хочет сломать", - говорится в публикации.

"(...) В качестве примера укажем, что бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский отсидел десять лет в тюрьме. Его наказали за амбиции, признанные чрезмерными, дабы напомнить другим олигархам, что новый российский порядок вынуждает их подчиниться. Алексей Навальный пока не подвергался длительному заключению. Неудачная попытка его убийства показала решимость жесткого крыла режима. Каждый борется своими средствами: "Новичок" против мобильного телефона", - резюмирует Петр Смоляр.