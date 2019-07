25 июля 2019 г. Майкл Брайс-Сэддлер и Рейс Тебо | The Washington Post Как случилось, что Трамп выступал на фоне изображения измененной президентский печати, содержащей российский символ? "На первый взгляд, во вступительном выступлении Трампа во вторник на студенческом саммите консервативной группы Turning Point USA не было ничего необычного, - пишет The Washington Post. - Во многих отношениях оно отражало тот стиль оформления, который стал синонимом кампаний Трампа. После 12-минутного видео, иллюстрирующего приход Трампа к президентству, полилась музыка и имя президента вспыхнуло на гигантском экране в ярких оттенках красного. Трамп вышел на сцену и утонул в шумных приветствиях сотен молодых сторонников, набившихся в Marriott Marquis в Вашингтоне". Изображение, которое демонстрировалось на экране справа от Трампа и было запечатлено на десятках фотографий и видео с мероприятия, пишет The Washington Post, "сильно напоминает официальную печать президента, но при более внимательном рассмотрении обнаруживаются изменения, которые, похоже, подтрунивают над любовью президента к игре в гольф и над обвинениями в том, что у него есть связи с Россией. Ни Белый Дом, ни Turning Point не знают, как это изображение попало туда или кто его создал". "У орла две головы вместо одной - символ, исторически связанный с империей и господством. Он очень напоминает птицу на российском гербе, а также появляется на флагах Сербии, Албании и Черногории. Левая лапа орла в когтях вместо 13 стрел сжимает набор клюшек для гольфа", - поясняет издание. Газета добавляет, что когда Трамп поднимался на сцену, под именем Трампа на экране демонстрировалась настоящая печать президента. Также настоящая печать проецировалась на трибуну, с которой Трамп произносил речь в течение 80 минут. "Представитель Белого дома заявил The Washington Post, что они не видели фальшивую печать до того, как она появилась на экране, и переадресовал вопросы об этом инциденте The Turning Point. В среду в телефонном интервью представитель The Turning Point заявил, что не знает, откуда взялась переделанная печать или как она оказалась на экране позади президента. По его словам эта ошибка, вероятно, была допущена командой, которая занималась обеспечением аудио и видео". "(...) По заявлению Turning Point, команда, предоставляющая аудио-видео обеспечение, участвовала в создании и координации графики, изображений и видео, демонстрируемых в ходе мероприятия во вторник, включая официальную печать, которая демонстрировалась на экране под мигающим именем Трампа. Представитель Turning Point сообщил, что его команда состоит из сотрудников его организации и представителей отеля. В среду вечером, по его словам, он еще не мог сказать наверняка, кто именно несет за это ответственность", - говорится в статье. "(...) Это определенно не было нашим намерением", - подчеркнул он. "(...) Ричард Пейнтер, который был главным юристом по вопросам этики в Белом доме при президенте Джордже Буше-младшем с 2005 по 2007 год, сказал, что сотрудники президента, как правило, должны заранее знать и распоряжаться изображениями и видео, демонстрируемыми на мероприятиях, где появляется президент. Он назвал инцидент проявлением "небрежности". (...) В Уставе Конгресса говорится, что президентская печать не может быть использована для ложного указания на поддержку или одобрение со стороны правительства США, но Пейнтер и другие эксперты по правовым вопросам говорят, что пародии на печать защищаются в соответствии с Первой поправкой к Конституции как право на свободу выражения, - указывает газета. - По словам Пейнтера, это изображение представляется розыгрышем, но таким, который, вероятно, сконфузит президента, обеспокоенного своим имиджем. (...)" "Птица на подвергшейся обработке печати очень напоминает форму двуглавого орла, который на протяжении веков украшает герб России. Он также встречается на части прошлых вариантов флага страны и занимает видное место в футболках известной сборной России по хоккею", - передает The Washington Post. "Набор клюшек в когтях орла - это, вероятно, дань хорошо задокументированной любви Трампа к игре в гольф. Ранее The Washington Post сообщала, что к октябрю прошлого года президент посетил свое поле для гольфа в Вирджинии более 40 раз и провел целиком или частично более 70 дней в своем гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси", - пишет издание. "В мае The Huffington Post сообщила, что любовь Трампа к гольфу обошлась налогоплательщикам в более чем 102 млн долларов в виде расходов на поездки и безопасность. И это несмотря на то, что Трамп часто осуждал Барака Обаму за его любовь к спорту - в Twitter он как минимум 27 раз написал, что Обама слишком много играл в гольф. (...) ", - отмечается в статье. Как отмечает газета, "двуглавый орел также появляется в нижней части логотипа Turnberry, роскошного курорта Трампа и поля для гольфа в Шотландии". "Кэтлин Кларк, профессор права в Вашингтонском университете в Сент-Луисе, считает тот факт, что переделанное изображение печати, содержащее насмешку над Трампом, проецировалось позади него, когда он поднимался на сцену, является ошеломляющим и озадачивающим. "В это трудно поверить... Кто это сделал? - размышляет она. - Кто-то из Turning Point занимался троллингом Трампа? Я думаю, что Путин, вероятно, одобрил бы это". Источник: The Washington Post



