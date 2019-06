25 июня 2019 г. Фелисия Шварц, Томас Гроув и Суни Энгельс Расмуссен | The Wall Street Journal США и Израиль надеются убедить Россию отойти от альянса c Ираном "США и Израиль работают над тем, чтобы убедить Россию присоединиться к ним в обуздании Ирана, во время необычной встречи советников по национальной безопасности трех стран на этой неделе, которая является частью потока дипломатической активности на фоне напряженности в отношениях с Тегераном", - передает The Wall Street Journal. "Во вторник в Иерусалиме советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон встретится со своими израильскими и российскими коллегами, чтобы обсудить вопросы безопасности на Ближнем Востоке, включая военную позицию Ирана в Сирии и его влияние в регионе в целом, сообщили американские и израильские чиновники. Они выразили надежду, что эти усилия могут углубить трещины, которые образовались между Ираном и Россией в Сирии, где они состязаются за влияние на правительство в Дамаске, когда война там окончится", - говорится в статье. "Саммит в Иерусалиме, объявленный в прошлом месяце, повышает перспективу того, что Россия выступит в качестве посредника между Тегераном и такими противниками, как США, Израиль и Саудовская Аравия, на фоне усиления опасений по поводу военного конфликта после того, как Иран сбил американский беспилотник на прошлой неделе. В понедельник США заявили, что послали в Персидский залив еще один военный корабль, но президент Трамп указал, что хочет разрешить разногласия с Ираном без военной силы и отменил ответный удар США по Ирану из-за беспилотника", - напоминает издание. "Израиль и США считают, что Россия может убедить президента Сирии Башара Асада сократить присутствие Ирана в Сирии, что является ключевой целью как для Израиля, так и для США. Иран имеет значительное присутствие в Сирии для борьбы с противниками правительства Асада, включая "Исламское государство"*. Страна финансирует и обучает тысячи боевиков и развертывает собственную Революционную гвардию в качестве советников", - указывает газета. The Wall Street Journal отмечает, что в понедельник президент Трамп подписал распоряжение о введении новых жестких санкций в отношении страны, в том числе в отношении верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. "(...) Россия выступила против некоторых действий США против Ирана, включая выход из ядерной сделки, заключению которой способствовала Москва. Москва и Тегеран имеют ряд общих коммерческих интересов в области энергетики, и у давнее общее желание удержать Асада у власти и победить "Исламское государство"*. "Американские и израильские чиновники теперь считают Сирию местом, где интересы Ирана и России начинают расходиться, - подчеркивается в публикации. - По словам человека, близкого к российскому министерству обороны, иранцы разозлили российских оборонных чиновников, вызвав российскую авиацию на цели, которые не были заранее согласованы с Москвой. Другой человек, связанный с министерством обороны, сказал, что российские и иранские официальные лица спорили о трофеях войны". "Однако, по мнению аналитиков, вытеснение Ирана из Сирии может быть задачей, которую Россия не может или не сможет выполнить, - говорится в публикации. - Россия зависит от Ирана в помощи в борьбе с экстремистами, и, вероятно, не горит желанием заменить эти войска своими собственными солдатами. Николай Кожанов, бывший российский дипломат в Иране, заявил, что Москва не может контролировать иранские войска и подконтрольные им силы". "Существует преувеличенное мнение о том, что Москва может сделать с Ираном - у нее нет прямого контроля, - указал он. - Но Россия может сыграть роль посредника; мы говорим с ними". "Россия будет добиваться крупных уступок, если согласится заставить Иран отказаться от своих позиций и влиятельной роли в Сирии, заявил Даниэль Шапиро, советник по Ближнему Востоку в администрации Обамы и бывший посол США в Израиле. Эти уступки могут варьироваться от принятия Асада в качестве законного правителя Сирии до получения признания российской аннексии Крыма, сказал он". "У России будут пожелания, - указал Шапиро. - Любой, кто хочет решить свои региональные проблемы, должен иметь дело с Россией". "Маловероятно, что Иран добровольно откажется от своих завоеваний в Сирии, которая является оплотом его национальной обороны. При поддержке Ирана ливанская группировка "Хезболлах" расширила свое присутствие в Сирии и теперь базируется недалеко от границы с Израилем, где она может быть активирована Ираном в случае израильской или американской атаки на Иран. Израиль нанес удары в Сирии по военным позициям Тегерана и стремится сохранить свои рабочие отношения с Россией, чтобы иметь возможность продолжать эти усилия, особенно после того, как Россия в прошлом году обвинила Израиль в крушении российского самолета-разведчика". В написании статьи приняли участие Рори Джонс и Майкл Эмон _____________________________ *Эта организация запрещена в РФ. Источник: The Wall Street Journal