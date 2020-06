25 июня 2020 г. Филип Стивенс | Financial Times Россия не может позволить себе еще 15 лет войны с Западом "Владимир Путин предлагает предоставить ему возможность еще 15 лет пребывать у власти. Он может провести это время, продолжая потрясывать кулаком в сторону Запада. Или он может смахнуть паутину холодной войны и начать признавать вызов, который бросает российской власти ее друг и союзник Китай", - пишет обозреватель газеты Financial Times Филип Стивенс. "До сих пор внешняя политика Путина была скорее тактической, чем стратегической. Целью этой политики было держать марку. (...) Путин выстроил свою позицию внутри страны на обещании восстановить российский престиж за рубежом. Прежде всего, он жаждал признания России как равносильного противника США. Ничто не ранило его так, как произнесенный невзначай бывшим президентом США Бараком Обамой укол, что роль России сократилась до "региональной державы". Ответ Кремля заключался в том, чтобы пожертвовать стратегическими интересами ради внешности. Негласной ценой стало согласие на роль младшего партнера Пекина (...)", - говорится в статье. "(...) Российский лидер провел свои первые два десятилетия в шумной борьбе против Запада. Его мировоззрение было сформировано холодной войной и предполагаемым унижением Советского Союза Западом. Согласно этому мировоззрению, возглавляемый США альянс НАТО остается врагом, и цель Кремля - добиться уважения в Вашингтоне, которое он вызывал до падения Берлинской стены. А в это время экономические и стратегические реалии развивались в противоположном направлении", - полагает Стивенс, указывая также, что "по России сильно ударила пандемия Covid-19 - так же, как и мировой экономический спад. Падение цен на нефть лишило режим экономической гибкости и средств для финансирования авантюризма на международной арене. Реваншизм Путина на Украине и его оппортунистические интервенции в Сирии и Ливии стали казаться неподъемными (...)". "Российский президент, конечно, может рассчитывать на победу Дональда Трампа на президентских выборах в этом году в США. (...) Еще один позыв, может думать Путин, и Трамп уничтожит НАТО изнутри. (...) Но независимо от того, ждет ли Трампа в ноябре победа или поражение, НАТО переживет этого президента США. Вопрос, который должен задавать стратегически мыслящий лидер в Москве, заключается в том, почему Россия продолжает рассматривать альянс как такую угрозу. Путину лучше взглянуть на восток в сторону все более напористой внешней политики китайского президента Си Цзиньпина", - считает автор публикации. "С одной стороны, нынешняя китайско-российская ось совершенно оправданна. Обе нации отвергают созданный США послевоенный мировой порядок и не принимают понятия базирующейся на правилах системы, коренящейся в западных ценностях. Обе страны предпочитают вестфальский порядок, в котором сильные захватывают сферы влияния", - отмечается в статье. "Что касается Си, то выгоды говорят сами за себя. Москва предлагает надежные поставки нефти и газа для поддержания роста китайской экономики. Отношения обеспечивают стратегические гарантии на фоне того, как Пекин противостоит США в погоне за морской гегемонией в западной части Тихого океана. А в перспективе малонаселенные участки российской Сибири предоставляют возможность для экономического расширения. Вмешательства Путина на Украине и на Ближнем Востоке являются бонусом, отвлекающим внимание США от китайского экспансионизма в Восточной Азии". "Преимущества такого неравноправного партнерства для России не так очевидны. Да, Путин получает товарища по оружию в своем осуждении западного либерализма, но ценой за это является наблюдение за тем, как пекинская инициатива "Пояс и дорога" подрывает российскую власть в Центральной Азии. План Си по открытию Северного морского пути в Европу грозит подорвать российские интересы в Арктике. Широкий взгляд на наращивание Китаем влияния в Восточной и Центральной Европе вызывает опасения по поводу стратегического окружения. (...) Лидеру, планирующему удерживаться у власти еще 15 лет, следует потратить время на стратегическую инвентаризацию. Вызовы и риски сосредоточены к востоку от России", - заключает обозреватель. Источник: Financial Times