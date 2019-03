25 марта 2019 г. Эндрю Хиггинс | The New York Times Насколько могущественый Владимир Путин на самом деле? "После 19 месяцев, проведенных в российской тюрьме в ожидании суда по обвинениям в "экстремизме", Деннис О. Кристенсен, свидетель Иеговы из Дании, задержанный за свою веру, в конце прошлого года неожиданно получил поддержку от президента Владимира Путина. Президент, выступая в Кремле в, заявил, что преследование людей за их религиозную принадлежность является "полной чушью" и должно быть прекращено. Однако вместо сворачивания кампании по всей России против свидетелей Иеговы за замечанием Путина последовали новые аресты; осуждение и шестилетний тюремный срок Кристенсену; и (...) сообщения в конце прошлого месяца о пытках верующих, задержанных в Сибири", - пишет The New York Times в статье, опубликованной в выходные. "Пропасть между тем, что говорит Путин, и тем, что происходит в России, поднимает фундаментальный вопрос о природе его правления спустя более 18 лет во главе авторитарной системы: действительно ли Путин является всемогущим лидером, на которого нападают его критики и продвигают его собственные пропагандисты? Или он находится на вершине государства, которое на самом деле шокирующе шатко, и это система, движимая в большей степени капризными и зачастую продажными расчетами конкурирующих бюрократий и групп интересов, чем кремлевскими диктатами?" - задается вопросом газета. "Широко распространенное среди критиков президента Трампа убеждение в том, что это Россия протолкнула его в Белый дом, вступив в сговор с его предвыборной кампанией, основано отчасти на беглом взгляде на возможности и охват Путина. (...) Для некоторых сограждан Путина хватка российского президента уже выглядит менее прочной, чем это часто представляется. Екатерина Шульман - политолог из Москвы, член путинского Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которая на декабрьской встрече в Кремле бросила вызов президенту в связи с преследованием Свидетелей Иеговы. Она указала, что влияние Путина на страну сильно преувеличивается как сторонниками, так и противниками. "Это не империя, управляемая персонально, а огромная и сложная в управлении бюрократическая машина со своими внутренними правилами и принципами, - говорит она. - Снова и снова случается так, что президент что-то говорит, а потом не происходит ничего или прямо противоположное". "Большое количество бюрократических и политических сил и укрепляет, и ослабляет власть президента: службы безопасности, Русская православная церковь, миллиардеры-олигархи, местные чиновники и другие, у каждого из которых есть свои, порой конкурирующие, а иногда и частично совпадающие интересы. Путин должен управлять ими как можно лучше, но он не контролирует все, что каждый из них делает, - пишет газета.- Один аналитик еще более решительно высказывается о Путине и о государстве, во главе которого он стоит. "Система не функционирует, - отмечает Эндрю Вуд, бывший посол Великобритании в Москве, а теперь сотрудник в исследовательской организации Chatham House в Лондоне. - Ни один человек, вероятно, не может контролировать все". "Для большинства жителей Запада, привыкших видеть Путина, бахвалящегося перед телекамерами и демонстрирующего ауру непринужденной власти, такие заявления могут прозвучать невероятно, - отмечает газета. - Это правда, что в престижных государственных делах, таких как проведение Олимпийских игр или Чемпионата мира по футболу, или строительство моста в Крым, Путин заставил систему действовать по его приказу. То же самое относится и к вопросам, которые обеспечивают его власть, например, к подавлению непослушных олигархов и политических противников. (...) Но многие проекты, которые он поддержал, такие как важный мост через реку Амур между Россией и Китаем и получившее широкую огласку обязательство построить шоссе между Москвой и Санкт-Петербургом, зашли в тупик. Есть пределы тому, сколько времени и политического капитала Путин может инвестировать в то, чтобы заставить коррумпированных или некомпетентных чиновников и подрядчиков делать то, что им говорят". Также среди примеров газета упоминает арест главы старейшего в России инвестиционного фонда Майкла Калви - издание пишет, что он "противоречит неоднократным заявлениям Путина о том, что Россия должна привлекать иностранных инвесторов и не допускать, чтобы правоохранительные органы вмешивались в деловые споры". "Сегодняшняя Россия, по словам Шульман, напоминает (...) ветхое самодержавие России в начале XIX века. Правитель того времени, царь Николай I, стоял во главе коррумпированной гражданской и военной бюрократии, которая расширила российскую территорию, привела страну к катастрофической войне в Крыму и загнала экономику в стагнацию и тупик. Николай знал пределы своей власти: "Россией управляю не я, - жаловался он, - а 30 тысяч столоначальников". Единственное реальное отличие сейчас, по словам Шульман, заключается в том, что "столоначальников", или бюрократов, сейчас насчитывается более полутора миллионов", - пишет газета. "Это большая иллюзия, что вам просто нужно достучаться до лидера и заставить его слушать, и все изменится - , добавила она. - Это происходит не так". "Однако эта иллюзия во многом является результатом собственной пропаганды Кремля о человеке во главе того, что сам Кремль называет "вертикалью власти". На ежегодном телешоу, транслируемом по государственному телевидению, Путин на протяжении часов выслушивает вопросы и жалобы от общественности. За ритуалом неизменно следуют сообщения в государственных СМИ о том, как по распоряжению Путина были починены отремонтированы разрушающиеся школы, сломанные системы отопления, гигантские выбоины и как были решены другие проблемы, поднятые звонящими", - рассказывает The New York Times. Кристенсен, датчанин, который заключен в тюрьму с мая 2017 года, сказал, что все еще надеется, что Путин может таким же образом добиться выполнения своего декабрьского заявления (...). "Культ Путина на вершине всемогущей "вертикали власти " - это миф. Этого не существует", - говорит Марк Галеотти, британской эксперт по России и автор новой книги "Нам нужно поговорить о Путине: почему Запад понимает его неправильно". Вместо этого, по словам Галеотти, Путин - это "серое пятно, которое позволяет всем нам создать нашего собственного Путина", либо всесильного и макиавеллиевского, либо изо всех сил пытающегося удержать по сути дряхлую систему. (...) "Должным образом управляемая диктатура выглядит совсем иначе", - считает Галеотти. Источник: The New York Times