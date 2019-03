25 марта 2019 г. Редакция | The Washington Post Трамп не состоял в сговоре с Россией. Но он не прав, утверждая, что Мюллер оправдал его "После двух лет ожидания американцы получили некоторые предварительные ответы о вмешательстве России в выборы 2016 года. Генеральный прокурор Уильям П. Барр в воскресенье сообщил, что специальный прокурор Роберт С. Мюллер III не обнаружил сговора между Дональдом Трампом или его избирательной кампанией 2016 году с усилиями российской стороны, - говорится в редакционной статье The Washington Post. - Однако Мюллер не дал стол же ясных ответов на вопрос о том, не вмешивался ли президент Трамп в работу правоохранительных органов. (...)" "Там, где дым, не всегда есть огонь, - отмечает газета. - Несмотря на сомнительные встречи между чиновниками Трампа и русскими, Мюллер обнаружил, что расследование "не установило, что члены кампании Трампа вступали в сговор или координировали свою деятельность с правительством России в своей деятельности по вмешательству в выборы". Возьмем один ключевой пример - июньская встреча 2016 года между высокопоставленными представителями штаба Трампа и российским адвокатом была глубоко неразумной. Кампания должна была проинформировать ФБР о заинтересованности российского адвоката во встрече, а не вводить ее в ближний круг кампании. Но, исходя из воскресного резюме, представленного Барром, это не является отражением более обширной координации между кампанией Трампа и Москвой". "Это должно принести облегчение американцам, обеспокоенным тем, что высшие лидеры страны действовали в качестве агентов иностранной державы во время выборов 2016 года", - полагает газета, указывая в то же время, что "странный отказ Трампа признать российское вмешательство и его непрекращающиеся нападки на расследование, проводимое Мюллером, вызывают еще большее замешательство. До сих пор не исключено, что вселяющая тревогу почтительность Трампа к президенту России Владимиру Путину является вознаграждением за помощь Кремля во время президентской гонки. Но более вероятно, что Трамп - просто апологет россиян. Это неутешительно". "Урок для Трампа и его сторонников" заключается, по мнению газеты, в том, что "расследование Мюллера не был охотой на ведьм. Есть государственные служащие, которые ставят интересы правды и долга выше племенной лояльности, и многие из них работают в министерстве юстиции. В последние два года президент совершал ошибку, понося и подрывая это учреждение, а также продолжив поносить его в воскресенье после того, как Барр выступил с докладом". Редакция газеты выразила надежду на то, что в обнародовании материалов "Барр будет в значительной степени опираться на прозрачность. Альтернативой стали бы оставленные без ответов вопросы - и мучительные подозрения - в отношении поведения президента". Источник: The Washington Post