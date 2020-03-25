В Скандинавии одна лишь Швеция сопротивляется введению карантина

"(...) В воскресенье вечером премьер-министр Швеции выступил с телеобращением к народу. Такое исключительное действие, проводившееся только три раза за последние сорок лет, продлилось всего пять минут. Стефан Лёвен напомнил своим согражданам, что кризис коронавируса, унесший 21 жизнь, согласно последнему докладу, только начинается. Он предупредил, что решения, способные оказать "влияние на повседневную жизнь", могут быть приняты в ближайшее время и без предварительного уведомления. Однако ничего конкретного он не объявил и просто призвал каждого шведа к ответственности", - пишет журналист Le Figaro Фредерик Фо.

"Шведскую философию перед лицом коронавируса можно обобщить одним словом: поэтапность. Такая новость доставляет неудобства миллионам европейцев, сидящих на карантине, но шведы в настоящее время упорствуют и посещают парки, кинотеатры и магазины, большинство из которых остаются открытыми. Дети продолжают ходить в школу, а молодые люди и их родители сидят на террасах", - говорится в статье.

"Нужно не просто принять правильное решение, а принять его в нужное время", - недавно заявил министр внутренних дел Микаэль Дамберг. - Меры по введению карантина эффективны только в том случае, если люди понимают и соблюдают их в долгосрочной перспективе. Потому что это дело не одной или двух недель".

"Хотя мы привыкли валить все страны Северной Европы в одну кучу, данный кризис в области здравоохранения выявил шведскую специфику. Норвегия, имеющая наибольшее число выявленных случаев заражения коронавирусом, с 16 марта закрыла все свои школы, а также свои границы. Дания забаррикадировалась 14 марта и с тех пор запретила собрания более десяти человек... Как и Финляндия. Однако Швеция живет в совершенно другом ритме. Она ждала до 11 марта и до первой смерти от коронавируса на своей территории, для того, чтобы запретить толпы... более 500 человек. Лицеи и университеты прекратили занятия 18 марта, а школы и детские сады - нет. Шведам предлагается лишь следовать указаниям здравого смысла: оставаться дома, если они больны, ограничить поездки за город, мыть руки... особенно, если им больше 70 лет", - указывает Le Figaro.

"(...) Такая линия действия, способная измениться в любой день в зависимости от развития эпидемии, основана на двух характеристиках шведского общества: "Эта страна полагается на экспертов", - резюмирует Йохан фон Шриб, очень авторитетный специалист по неотложным состояниям в Каролинском институте. К тому же у шведов репутация людей дисциплинированных и доверяющих своим правителям, если те хорошо разъясняют свои решения", - комментирует автор статьи.