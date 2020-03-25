В Швейцарии самая высокая плотность людей, зараженных коронавирусом

"(...) Среди стран с населением более миллиона человек Швейцария опережает Италию по количеству больных (...)", - передает швейцарская газета Le Temps.

"По обновленным на сегодняшнее утро данным, представляется, что плотность больных людей в Швейцарии, относительно числа жителей, дольно высока", - говорится в статье.

"(...) Со времени своей последней оценки (вчера в 8 часов вечера по швейцарскому времени) агентство AFP сообщает, что о первых случаях заболевания на своей территории объявили новые страны: это Камерун, Нигер, Ливия, Лаос, Белиз, Гренада, Мали и Доминика".

"(...) Вчера вечером были некоторые сомнения, но обновление цифр подтверждает этот факт. Среди стран с населением более миллиона человек - исключая Люксембург, который может быть ? 1, Швейцария, становится территорией, где доля людей, зараженных вирусом, является самой высокой", - указывает издание.

"Наша шкала показывает совокупные подтвержденные случаи (без учета лечения) COVID-19 на миллион жителей. Учитываются только страны с населением более миллиона человек и более 100 подтвержденных случаев. По этим критериям во вторник Швейцария обошла Италию", - сообщает Le Temps.

"(...) После того, как Индия ввела карантин, согласно заключению, полученному из базы данных AFP, в настоящее время 2,6 млрд человек вынуждены не выходить из дома. Это составляет более трети мирового населения, которое по оценкам ООН в 2020 году составляет 7,8 млрд человек", - указывает издание.

"(...) Наиболее пострадавшими странами являются: Италия (6820 смертей от коронавируса на 69 176 случаев заражения); Китай (81 171 случай заражения, в том числе 3277 смертей и 73 159 случаев излечения); Испания (2696 смертей на 39 673 случаев заражения), Иран (1934 смерти на 24 811 случай заражения), Франция (1100 смертей на 22 302 случая заражения) и Соединенные Штаты (600 смертей на 49 768 случаев заражения)", - резюмирует Le Temps.