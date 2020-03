25 марта 2020 г. Изабель Хуршудян | The Washington Post Официальное число случаев коронавируса в России относительно низкое. Даже мэр Москвы сомневается в этой статистике "Залы московских ресторанов остаются открытыми. Паникерских набегов на туалетную бумагу нет. В ситуации пандемии улицы Москвы выглядят почти неизменившимися. Россия, раскинувшаяся на двух континентах, пораженных коронавирусной пандемией, остается аномалией: ее население составляет около 145 миллионов человек, но только 495 подтвержденных случаев заболевания (в среду утром эта цифра выросла до 658 - Прим. ред.) и одна возможная смерть, хотя причины спорные ", - пишет The Washington Post. "Но эта статистика вызвала скептицизм - как в отношении метода тестирования, так и того, может ли общенациональный рост числа случаев пневмонии быть, как полагают некоторые врачи и критики правительства, связным с COVID-19, заболеванием, вызванным новым коронавирусом", - указывает газета. "(...) Во вторник государственное телевидение показало, как Путин, облаченный в полный костюм химзащиты, посетил одну из московских больниц, где лечат коронавирусных пациентов. Двумя часами ранее мэр Москвы сказал ему, что число случаев, вероятно, намного выше, чем сообщалось, что связано с ограничениями в тестировании. (...) "По данным Росстата, российского статистического агентства, в январе заболеваемость пневмонией увеличилась на 37% по сравнению с прошлым годом. Данные говорят о 6 921 случае пневмонии в январе по сравнению с 5 058 за тот же период в 2019 году", - сообщает издание. (...) Анастасия Васильева, президент независимого профсоюза "Альянс врачей" и "союзница лидера оппозиции Алексея Навального, сказала в телефонном интервью, что остается неясным, сколько случаев пневмонии может быть действительно связано с коронавирусом. Ее утверждения, по ее словам, обусловлены консультациями с медицинскими работниками из "Альянса врачей", который имеет отделения в 40 регионах России, - указывает газета. - Вопрос в том, по ее словам, что врачи, лечащие пациентов с пневмонией, не надевают такое же тяжелое защитное снаряжение, как те, кто лечит коронавирус в специальной больнице для лечения инфекционных заболеваний". "Российские власти опровергли утверждения Васильевой, и успокаивающие сообщения Кремля, похоже, работают. Глубокая обеспокоенность и широкие меры предосторожности, которые распространились во многих частях мира, в России относительно отсутствуют. Это правда, что границы были закрыты, спортивные мероприятия отменены, а работа школ приостановлена. Но Россия воздерживается от крупномасштабных закрытий коммерческих предприятий, комендантского часа и приказа о полной самоизоляции". "(...) Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения в России, сказала, что организация не видит ничего такого, что могло бы заставить ее сомневаться в количестве случаев, похвалив страну за принятие ранних превентивных мер по закрытию границы с Китаем в январе и рекомендации по осуществлению двухнедельной самоизоляции любого, въезжающего в страну из мест с большим распространением коронавируса", - отмечается в статье. "(...) Во время показанной по телевидению встречи с Путиным мэр Москвы Собянин также поставил под сомнение официальные цифры в России. (...) По го словам, многие из вернувшихся из-за рубежа не стали проходить тестирование, уйдя в самоизоляцию дома или на даче. "Чувствуют себя хорошо, и слава богу... но реально тех, кто болен, их значительно больше", - сказал он. (...) В написании статьи приняла участие Светлана Иванова. Источник: The Washington Post