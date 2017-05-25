Немцы оставили бы восточных партнеров по НАТО на произвол судьбы в случае нападения

Что делать, если Россия нападет? В соответствии с 5-й статьей Устава НАТО, Германия и ее партнеры должны защищать страны Восточной Европы. Однако большинство жителей ФРГ, согласно опросу, проведенному авторитетным вашингтонским Pew Research Center в преддверии встречи представителей стран НАТО с президентом Трампом, с этим не согласны, сообщает Die Welt.

Как поясняет автор публикации Кристоф Б.Шильц, 53% респондентов высказались против военной помощи восточным партнерам по Североатлантическому альянсу - таким, как Эстония, Польша или Латвия, - в случае возможного нападения России.

"Ни в одной другой европейской стране, в которых был проведен аналогичный опрос, реализация 5-й статьи, предусматривающей военную поддержку подвергшемуся военной агрессии члену альянса со стороны остальных членов НАТО, не вызвала столь отрицательной реакции. Например, в Нидерландах против высказались 23%, в Польше - 26%, в Канаде и США - по 31%. Другими словами, - замечает автор статьи, - противники 5-й статьи оказались в меньшинстве. Во Франции и Британии против высказались по 43%, в Испании - 46%".

Причем на Востоке Германии, отмечает журналист, военную помощь поддерживает лишь 29% респондентов, в то время как на Западе их число достигает 43%.

"Федеральное правительство при этом придерживается иной политики. Берлин готов взять на себя ведущую роль в защите членов НАТО в случае нападения. Бундесвер регулярно принимает на себя руководство натовскими силами быстрого реагирования, которые могут прибыть в необходимую точку в течение пяти дней. Кроме того, в Литве размещен батальон бундесвера, в который входят до 450 военнослужащих и множество танков для устрашения России и защиты страны", - передает издание.

В целом, замечает автор, в прошлом году поддержка западного альянса среди жителей Германии возросла: 67% немцев позитивно относятся к НАТО - это на 12 процентных пунктов больше, чем в 2015 году. Самый невысокий уровень поддержки у НАТО в Испании - лишь 45%.

"Трамп во время предвыборной кампании заявлял, что поддержка Америкой альянса в случае агрессии со стороны России будет зависеть от того, отчисляют ли страны НАТО на оборонные нужды 2% от ВВП. Эти заявления не забыты. Уверенность в том, что в случае чего американцы придут на помощь, ощутимо сошла на нет по всей Европе, хотя она все еще сильна в Испании - 70%, в Германии - 65% и во Франции - 60%", - говорится в статье.