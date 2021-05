25 мая 2021 г. Корреспондент | Focus Откуда взялся коронавирус? Внезапное заболевание сотрудников лаборатории вызывает новые вопросы "С начала пандемии коронавируса, начавшейся в Китае, высказывалось много предположений о том, откуда взялся вирус. Даже если многое указывает на передачу вируса от животного к человеку, лабораторную теорию все еще нельзя исключать полностью. Новый документ снова оживляет дебаты о происхождении вируса", - пишет немецкий журнал Focus. "Неужели коронавирус все-таки родом из китайской лаборатории? Именно этот вопрос поднимается в новом докладе, опубликованном в The Wall Street Journal. Издание ссылается на пока неопубликованный документ Госдепартамента США, согласно которому трое исследователей из Института вирусологии в Ухане (WIV) в ноябре 2019 года - то есть до официальной вспышки коронавируса в Китае - заболели настолько, что им пришлось проходить лечение в больнице. Особенно взрывоопасная деталь: сообщается, что их симптомы были очень похожи на симптомы коронавирусной инфекции", - передает издание. "Еще в последние дни работы администрации Трампа Госдепартамент США опубликовал информационный бюллетень. В нем говорилось, что несколько исследователей лаборатории заболели осенью 2019 года, но предполагалось, что это были сезонные заболевания, такие как грипп. В новом документе, на который ссылается The Wall Street Journal, содержится гораздо более точная информация - например, о том, что троим ученым пришлось лечиться в больнице". "Мнения о том, как оценивать новый документ, расходятся, - отмечает издание. - Анонимный источник заявил журналистам The Wall Street Journal, что документ Госдепартамента США важен, но фактические обстоятельства требуют более детального изучения. (...) Дэвид Ашер, бывший сотрудник Госдепартамента США и руководитель рабочей группы по расследованию происхождения вируса, выбрал более четкие слова. Wall Street Journal цитирует его: "Я смею сомневаться, что три человека, работающие с коронавирусами в условиях повышенной безопасности в лаборатории третьего уровня, заболели бы гриппом настолько, что их пришлось бы госпитализировать". По его словам, исследователи, возможно, были первым известным кластером Covid-19". "Ни Национальная комиссия здравоохранения Китая, ни Уханьский институт вирусологии (WIV) не стали комментировать The Wall Street Journal доклад Госдепартамента США. (...) В понедельник Юань Чжимин, глава Уханьского института, и вовсе назвал сообщение The Wall Street Journal "полной ложью", как следует из публикации китайской государственной газеты Global Times". "Ученые, которые по поручению ВОЗ пытались выяснить происхождение коронавируса в Китае, вернулись весной со скорее разочаровывающим результатом. Они ничего не нашли. Газета The Washington Post писала об их заключительном отчете: "(...) Следователи не проводили экспертизу возможности утечки вируса из лаборатории. Истоки пандемии остаются неясными. (...) На все дело бросает тень и негласная сила китайского государства, стремящаяся повлиять на результат". "В конечном счете, в том, чтобы узнать, откуда взял начало коронакризис, есть и политический интерес. Представитель Совета национальной безопасности сказал газете The Independent: "У нас все еще есть серьезные вопросы о первых днях пандемии Covid-19, включая начало коронакризиса в Китайской Народной Республике". Он добавил: "Мир должен понять, с чего началась пандемия". Это, по его словам, важно для того, чтобы избежать кризисов в будущем", - передает Focus. Источник: Focus