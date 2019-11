Архив 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 января февраля марта апреля мая июня июля августа сентября октября ноября декабря 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Поиск Иностранная пресса о России и не только Press digest 25 ноября 2019 г. 25 ноября 2019 г. Макс Седдон | Financial Times Алексей Навальный: "Почему бы им не прийти и не посидеть со мной в тюрьме?" "Когда мы покидаем офис Алексея Навального, чтобы отправиться на обед, я понимаю, что к нам присоединяется незваный гость, - пишет журналист Макс Седдон в статье Financial Times, опубликованной в выходные. - Молодой человек в мешковатой белой футболке кричит: "Алексей, где ты покупаешь кокаин?" Он вслед за нами пересекает улицу и начинает снимать нас на свой телефон. Для крупнейшего оппонента Владимира Путина эта тактика запугивания - неотъемлемая часть жизни. Этот человек - "один из худших" из тех нескольких человек, что, по словам Навального, преследуют его и его семью днем в течение последних шести месяцев. "Обычно они приходят парами. Один пытается вывести тебя из себя, а другой снимает это. Если вы закричите или толкнете их, вы осчастливите их, и они зафиксируют это на пленку, - говорит Навальный. - Это учит вас дзену, но все еще бесит, когда они подходят близко". (...) "43-летний Навальный (...), несмотря на внимание человека, шествующего в двух ярдах позади него, выглядит расслабленным: обращаясь ко мне, он использует неформальное "ты" (хотя я упрямо придерживаюсь более надлежащего "вы") и щедро приправляет свою речь матом, русским бесконечно вариабельным бранным языком. В интервью это коробит, хотя, возможно, это также говорит о политическом стиле, который помог ему прорваться через информационную блокаду. В противовес консервативным российским бюрократам он выделяется как сведущий в интернете политик, который может мобилизовать подростков с помощью мемов, в то же время заигрывая с крайне правыми (...)", - говорится в публикации. "Я спрашиваю Навального, заставила ли его долговечность правления Путина умерить свои амбиции. Навальный возражает, утверждая, что благодаря падающей популярности Путина, которая достигла рекордно низкого уровня в этом году, у него есть шанс нанести удар по Кремлю там, где он никогда не мог. "Никто никогда не брался за эти выборы раньше, потому что государственная поддержка по малейшим практическим вопросам была настолько сильной, что они всегда побеждали. Теперь это полностью изменилось, - говорит он. - Почему? Никто не хочет голосовать за них". "(...) Этим летом в Москве прошли крупнейшие протесты против Путина за последние годы после того, как власти запретили независимым кандидатам баллотироваться в Московскую городскую думу. Навальный запустил приложение для информирования избирателей о том, какие санкционированные Кремлем оппозиционные партии имеют больше шансов победить партию Путина, "Единую Россию". С этим подходом он связывает сокращение количества мест "Единой России" с 40 о до 25 в 45-местной Думе. Кремль отреагировал быстро. Через несколько дней после выборов полицейские в масках провели одновременные обыски по 250 адресам по всей стране в ходе процесса по обвинениям в отмывании денег в отношении фонда Навального, - напоминает издание. - Помимо офисов Навального в 45 городах, следователи также взяли на прицел дома нескольких его сотрудников и их родственников. В Воронеже 79-летняя бабушка сотрудника Навального скончалась от сердечного приступа спустя несколько дней после того, как полиция обыскала ее квартиру и изъяла ее iPad. Руководительницу офиса Навального в Казани, которая тогда находилась на поздней стадии рака, увезли на допрос за несколько недель до ее смерти". "(...) Наступление на акции протеста в этом году проходило по известной схеме: организаторы, такие как Навальный, отсидели короткие сроки в тюрьме, которые были нацелены на то, чтобы помешать им выступить, а рядовых активистов привлекали к суду, где им присуждали реальные тюремные сроки", - сообщается в статье. "Их тактика заключается в том, чтобы не трогать лидеров, но случайным образом брать простых людей и отправлять их в тюрьму ни за что, чтобы подорвать доверие к лидерам и движению, - говорит Навальный. - Они как будто говорят, что все это устроил вот этот, и вот он сидит и ест лапшу с курицей с этим подозрительным иностранцем, в то время как обычные люди в тюрьме". "(...) По словам Навального, постоянное преследование началось после того, как его Фонд по борьбе с коррупцией приступил к расследованию деятельности кейтеринговой компании, принадлежащей Евгению Пригожину, петербургскому бизнесмену, предположительно стоящему за печально известной "фермой троллей", обвиняемой во вмешательстве в выборы в США, - пишет Financial Times. - Навальный говорит, что мужчины обычно представляются корреспондентами РИА ФАН или одного из других прокремлевских сайтов, входящих в медиа-группу "Патриот", которые регулярно обвиняют его в том, что он работает на ЦРУ, чтобы оплачивать свое пристрастие к наркотикам. Пресс-секретарь Пригожина, который в этом году был назначен председателем попечительского совета "Патриота", заявил, что он "не руководит и не комментирует редакционную деятельность ФАН". "Навальный утверждает, что успех Кремля заключался не столько в манипулировании Западом, сколько в создании впечатления, что он может это делать. "Вы можете потратить 500 тыс. долларов на рекламу в Facebook, и в течение нескольких лет весь истэблишмент огромной западной страны будет сходить с ума сходить с ума от идеи о вмешательстве, даже если его реальный эффект будет смехотворным. Инвестиции минимальны, но они дают вам первые страницы газет и силу", - указывает он. "Заняв почетную вторую позицию в 2013 году в московской мэровской гонке, Навальный провел следующий год под домашним арестом в рамках другого дела о мошенничестве. Будучи не в состоянии покинуть свою квартиру или общаться с внешним миром, он провел бесчисленные часы, изучая мемы и "вирусные видео". Навальный получил условное наказание по этому делу в конце 2014 года, но его младший брат Олег был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы - шаг, который, по его мнению, равноценен "захвату заложника", - передает FT. - Оставаясь непоколебимым, Навальный начал экспериментировать с YouTube и в конце концов в 2017 году завоевал "вирусное золото" видео-разоблачением секретной империи дворцов стоимостью 1 млрд долларов, предположительно принадлежавшей премьер-министру Дмитрию Медведеву. Видео набрало более 32 млн просмотров на YouTube и вызвало протесты во многих городах России. Следующий год Навальный провел в поездках по стране, бросив вызов Путину на президентских выборах. Хотя в итоге ему запретили участвовать, Навальный говорит, что цель состояла не в том, чтобы победить, а в том, чтобы показать россиянам, что возможен другой тип политики. "Ни один российский политик не встречался с таким количеством людей, с каким встретился я, и никто из них не разговаривал с таким количеством людей, пока я сидел в тюрьме, как я. Я знаю все о наркоманах, мигрантах, таксистах, строителях. Чиновники просто поговорят со своим водителем и утверждают: "Вот что сказали мне массы". Он настаивает, что его тюремный опыт означает, что он знает о русскоязычных мусульманах больше, чем либералы, которые критикуют его за их демонизацию (Навальный говорит, что он лишь хочет визового режима для мигрантов из бывших советских республик в Центральной Азии). "Обычно я единственный русский в камере. Трудно понять, что на самом деле думают и чувствуют чеченцы, если вы не провели целые дни с ними в одном месте и не делили с ними еду", - говорит он. "Абразивность" Навального породила противоречия с большей частью российской оппозиции. (...) "Дело в том, что лидеры показывают свои истинные цвета под давлением", - говорит он. Его тюремные сроки - по последним подсчетам, их было 13 - провоцируют яростную реакцию на критику со стороны остальной российской оппозиции. "Почему бы им не прийти и не посидеть со мной в тюрьме? Они тоже будут лидерами оппозиции. Но они никуда не пойдут, потому что они трусы". Он говорит, что старается не оценивать других по этим меркам, но быстро делает это снова. "Я главный лидер оппозиции не потому, что я запретил всем остальным быть таковым, а потому, что быть им страшно". (...) "Самым большим ударом по его семье стало тюремное заключение его брата Олега, большая часть которого была одиночным. "Мы говорим о людях, которых посадили в тюрьму из-за протеста, на который я сказал им идти, и вот мой брат, которого посадили в тюрьму только потому, что он мой брат, он даже не ходил ни на какие протесты. Я всегда буду помнить об этом". После освобождения Олег расстался со своей женой и изо всех сил пытался найти работу. Банки не хотят обслуживать его на том основании, что деятельность его брата делает его политически значимым человеком. "Они сделают это для кремлевских бандитов. Большая ирония заключается в том, что этот пункт против отмывания денег действует против меня". "Два часа спустя Навальный хочет вернуться к работе - он готовит новое расследование в отношении кремлевского чиновника, которого он отказывается назвать. По пути мы останавливаемся у кофейной стойки. Навальный улыбается, позируя для селфи с поклонником, а затем пристально смотрит на тролля, который все время следовал за нами", - заключает Макс Седдон. Источник: Financial Times



Twitter Facebook ВКонтакте Все статьи за сегодня Статьи по разделам В России Спорт История и культура Скандалы и происшествия В мире Экономика Война Разное Наука и жизнь Экстремальная ситуация Ближний Восток Закон и преступность Аналитика Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире Политика конфиденциальностих Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).

Размещение рекламы на сайте Inopressa.ru © 1999-2019 InoPressa.ru