Можно значительно улучшить зрение, если смотреть на темно-красный свет 3 минуты раз в неделю утром, уверены ученые

"Как показало новое исследование, всего три минуты воздействия глубокого красного света один день в неделю могут "значительно улучшить" ваше зрение", - сообщает Daily Mail.

"Ученые хотели посмотреть, какой эффект окажет одно 3-минутное воздействие, при этом они использовали гораздо более низкие уровни энергии, чем в их предыдущих исследованиях. Основываясь на отдельном исследовании Университетского колледжа Лондона (UCL), проведенного на мухах, команда ученых также сравнила воздействие красного света утром и днем", - говорится в статье.

"Согласно новому исследованию, при 3-минутном воздействии глубокого красного света с длиной волны 670 нм (длинноволновый) утром в среднем наблюдалось улучшение цветового контраста зрения участников на 17%. Исследователи обнаружили, что эффект от этого однократного воздействия длился не менее недели, хотя, когда тот же тест проводился во второй половине дня, улучшения не наблюдалось", - передает издание.

"Ученые говорят, что их открытие знаменует собой прорыв в области здоровья глаз и должно привести к созданию доступной офтальмологической терапии в домашних условиях, которая поможет миллионам людей во всем мире, столкнувшимся с естественным ухудшением зрения. "Мы демонстрируем, что однократное воздействие длинноволнового темно-красного света утром может значительно улучшить ухудшающееся зрение, что является серьезной проблемой для здоровья и благополучия, затрагивающей миллионы людей во всем мире", - пояснил ведущий автор, профессор Глен Джеффри из Института офтальмологии Университетского колледжа Лондона. (...)

"У людей клетки сетчатки глаза начинают разрушаться примерно в возрасте 40 лет, когда митохондрии клетки, роль которых заключается в выработке энергии (известной как АТФ), также начинают сокращаться. Предыдущие исследования показали, что темно-красный свет может помочь "перезарядить" эти митохондрии у мышей, шмелей и плодовых мух", - пишет газета.

"Митохондрии обладают особой чувствительностью к длинноволновому свету, влияющему на их продуктивность: более длинные волны от 650 до 900 нм улучшают работу митохондрий и увеличивают выработку энергии", - говорит профессор Джеффри.

"Чтобы проверить, может ли красный свет также помочь перезарядить митохондрии у людей, исследователи набрали участников в возрасте от 34 до 70 лет, у которых в анамнезе не было заболеваний глаз. Перед тестированием участники заполнили анкету относительно здоровья глаз , было установлено, что они имеют нормальное цветовое зрение. (...) Используя устройство, похожее на светодиодный фонарик, все 20 участников (13 женщин и 7мужчин) были подвергнуты 3-минутному воздействию темно-красного света с длиной волны 670 нм утром между 8 и 9 часами утра. Через три часа после воздействия их цветовое зрение было проверено снова. Также 10 участников снова были осмотрены через неделю после воздействия".

"Через несколько месяцев после первого теста шестерым из 20 участников провели тот же тест днем, с 12:00 до 13:00. Но когда им снова проверили цветовое зрение, оказалось, что оно не улучшилось".

"Использование простого светодиодного устройства один раз в неделю подзаряжает энергетическую систему, которая снизилась в клетках сетчатки, подобно перезарядке аккумулятора, - указал профессор Джеффери. - И утреннее воздействие является абсолютно ключом к улучшению ухудшающегося зрения: как мы ранее видели на примере мух, митохондрии меняют режим работы и не реагируют таким же образом на свет днем - это исследование подтверждает это".

Исследование, финансируемое Исследовательским советом по биотехнологии и биологическим наукам и Sight Research UK, опубликовано в Scientific Reports, заключает Daily Mail.