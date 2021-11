25 ноября 2021 г. Люк Гардинг | The Guardian Роман Абрамович выиграл первый раунд битвы о клевете, связанной с книгой "Люди Путина" "Британский судья постановил, что ряд отрывков в бестселлере "Люди Путина" передают клеветнический смысл в отношении Романа Абрамовича, в том числе утверждение о том, что он купил футбольный клуб "Челси" по приказу Владимира Путина", - сообщает The Guardian, добавляя, что российский олигарх подал жалобы на 26 конкретных отрывков из книги журналистки Кэтрин Белтон. (...) "В предварительном решении, вынесенном в среду, судья Типплз заявила, что простой читатель понял бы, что эти разделы означают, что Абрамович купил клуб Премьер-лиги за 150 млн фунтов стерлингов в 2003 году "под руководством Кремля", - говорится в статье. - По ее словам, книга заставляет предположить, что Абрамович находится "под контролем Путина" и что олигарх был обязан "сделать состояние своей бизнес-империи доступным для использования президентом Путиным и его режимом". Если бы Абрамович этого не сделал, подразумевала книга, он мог "потерять свое богатство в пользу российского государства", быть выслан или заключен в тюрьму, говорится в постановлении судьи на 34 страницах. Судья Типплс подчеркнула, что на данном этапе суд выносит решение только по смыслу. Суд не решает, правдивы ли утверждения в отношении Абрамовича или кого-либо еще". "Абрамович - один из трех российских магнатов, которые возбудили дело о клевете против Белтон и ее издателя HarperCollins в связи с книгой, получившей широкое признание как фундаментальный труд об эпохе Путина. Российская государственная нефтяная компания "Роснефть", которой руководит близкий соратник Путина Игорь Сечин, также подала в суд", - напоминает издание, добавляя, что "(...) двое олигархов уже урегулировали свои судебные иски". (...) "В среду в решении о значении спорных абзацев судья постановил, что 3 из 4 абзацев, на которые подала жалобу "Роснефть", не являются клеветническими. Они включали аргументы о том, что в отрывках говорилось, что "Роснефть" присвоила нефтяную компанию ЮКОС и поглотила ее активы по заниженной цене на сфальсифицированном аукционе", - говорится в статье. (...) "В заявлении HarperCollins подчеркивается, что Абрамович "не выиграл свой иск", и говорится, что "Люди Путина" являются "признанным произведением, представляющим значительный общественный интерес". "В отношении большинства жалоб господина Абрамовича судья установил, что он преувеличил значение слов, на которые он жаловался, и полностью отклонил одну жалобу. Сегодняшнее предварительное решение говорит только о том, что обычные читатели поймут в отношении значения соответствующих отрывков в книге. Никакого судебного разбирательства не ожидается, по крайней мере, в течение года", - добавил издатель. "Представитель Абрамовича указал, что он приветствует решение, согласно которому в книге Белтон содержится "девять клеветнических утверждений " в отношении олигарха, включая "ложные утверждения" о характере его покупки "Челси". "Судья сказала, что версия Белтон о недавних событиях в России, как утверждали ее адвокаты в отношении смысла, является, "на мой взгляд, правильной". (...) Абрамович жаловался еще на несколько других вопросов. В их числе - на то, что в книге говорится, что он купил акции "Роснефти" на 300 млн долларов "под руководством Кремля", чтобы размещение компании на бирже не провалилось, и что он переехал в Нью-Йорк "по указанию" Путина, чтобы "Россия могла влиять на семью Дональда Трампа", сообщила судья. Оба раздела являются клеветническими, постановила она. Так же, как и дальнейшее утверждение, что Абрамович выступал в качестве "кассира бывшего президента России Бориса Ельцина и его семьи, предоставляя им деньги собственной бизнес-империи для использования в личных целях", написала судья". (...) Источник: The Guardian