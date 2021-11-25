Роскошь, лоск и ослепительность: не слишком ли превосходно все одеты в фильме "Дом Гуччи"?

"Объявленный блокбастером фильм "Дом Гуччи" рассказывает чертовски романтичную историю о Патриции Реджани, признанной виновной в убийстве своего мужа Маурицио Гуччи, и о семейной борьбе, которая взбудоражила итальянский дом моды класса люкс. Но на большом экране этому скандалу не хватает порыва", - пишет журналистка Le Figaro Паскалина Подевен.

"Попасть в пространство фильма "Дом Гуччи" - это все равно что войти в гардеробную, где царит полный порядок. В фильме Ридли Скотта о кровавой странице жизни итальянской семьи все идеально разложено по своим местам, хорошо освещено, призвано показать себя в наилучшем свете. Однако в золотых дворцах замышляется преступление, которое вскоре запятнает драгоценные ткани. У мужчин идеально сидящие костюмы, свитеры с воротником, приукрашивающие гладко выбритую линию подбородка, и изысканные шелковые шарфы. У женщин блестящие сумки и украшения, туфли на покачивающихся каблуках и платья или костюмы, декольте которых конкурирует с мощными обтекаемыми формами", - говорится в статье.

"Каждая деталь, от тонких усов Джереми Айронса до укладки волос Леди Гаги, каждый элемент декора, роскошные виллы, где в холле небрежно вешают своего Климта, источают богатство, роскошь, ослепительность", - указывает автор статьи.

(...) "Жаль, нам бы больше понравилась история Патриции Реджани, осужденной в 1998 году за то, что она заказала убийство своего мужа Маурицио Гуччи, в виде неистового и взъерошенного триллера, с небольшим излишеством, пусть даже с дурновкусием или предполагаемым насилием. Только так можно было бы разобраться в перипетиях сложной семейной борьбы, которая привела к продаже итальянского модного дома иностранному инвестору", - рассуждает журналистка.

(...) "Поэтому мы входим в "Дом Гуччи", словно на обозначенную знаками площадку, хотя нам хотелось бы, чтобы нас туда втолкнули. Великолепные костюмы, казалось бы, развиваются совершенно самостоятельно, будто они не надеты на людей. Тем не менее, "оскароносные" актеры стараются изо всех сил (иногда могут даже перестараться: готовьтесь к итальянскому акценту Аль Пачино и "великим кривляньям" Джареда Лето). Адам Драйвер, исполняющий роль пассивного и нерешительного наследника Маурицио, привносит в фильм глубину, которой так не хватает. Безупречная Леди Гага, безусловно, утверждает свое присутствие на экране. Но мы, наверное, ждали немного большей яркости от исполнительницы песни Bad Romance для воплощения той, которая впервые появилась на публике после выхода из тюрьмы в 2014 году во время шоппинга с домашним попугаем на плече", - пишет Le Figaro.

"Фильм Ридли Скотта не заходит так далеко и заканчивается осуждением Патриции в 1998 году, когда ее приговорили к 29 годам лишения свободы. Но раз уж нам решили поведать такую невероятную сагу, мы бы хотели видеть в "Доме Гуччи" более безумную и небрежную сторону, вдохновленную скандальными изюминками ("Лучше плакать в роллс-ройсе, чем быть счастливым на велосипеде"), секретами которых владела "черная вдова". Но свитер Гуччи не царапается и не колется", - резюмирует Паскалина Подевен.