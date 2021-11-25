Лучше стереть из памяти

"Кремль борется с правозащитной организацией "Мемориал"* - режим хочет получить полную власть над памятью", - пишет немецкое издание Die Zeit.

"Когда человек теряет память или воспоминания, мы называем это амнезией. Но как назвать то, когда память теряет целый народ? Именно это сейчас грозит произойти в России. Генеральная прокуратура потребовала ликвидировать "Мемориал"*. 25 ноября в Верховном суде начнется процесс против старейшей и самой авторитетной неправительственной организации России. "Международный Мемориал"* подходит к концу своей более чем 30-летней истории", - отмечает журналист Михаэль Туманн.

"Для России это исторический переломный момент. Вместе с правозащитной организацией и историческим обществом "Мемориал"* перед судом предстанет целая эпоха: открытие Советского Союза при генсеке Михаиле Горбачеве, переоценка преступлений тоталитарного социализма, гуманизация российского общества и уважение к миллионам невинных жертв режима. Соучредителем "Мемориала"* был лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров", - говорится в статье.

"Уже с 2016 года "Мемориал"* был вынужден носить сомнительный ярлык "иностранного агента". В России он используется для того, чтобы клеймить организации, получающие пожертвования из-за рубежа. Это бюрократический инструмент для подавления гражданского общества".

"Машина работает, - говорит историк и соучредительница "Мемориала"* Ирина Щербакова, - они хотят нас задушить". А заодно и память. Одним из примеров является выставка о женщинах в ГУЛАГе, советской лагерной системе. На ней представлены письма и кулинарные рецепты, написанные на дереве и ткани, куклы, которые заключенные женщины делали для своих детей после того, как их забирали у них и отдавали в детские дома. Часто они никогда больше не видели своих детей. Все это документирует "Мемориал"*.

"Располагая архивом о судьбах 3,5 млн жертв террора, организация хранит память о чудовищных преступлениях советского социализма. В этом ей помогает сеть сотрудников и представительств в России и за рубежом. В то же время "Мемориал"* документирует и текущие нарушения прав человека в России. Среди прочего НПО критиковала показательные судебные процессы против находящегося в заключении оппозиционера Алексея Навального", - пишет издание.

"Все это очень мешает власть имущим. Уже много лет они затягивают петли вокруг оставшихся в стране неправительственных организаций. Они принимают законы против "нежелательных организаций", "экстремистов" и "иностранных агентов". Управляет всем этим Владимир Путин. Президент хочет определять не только будущее России, но и ее прошлое. Путин одержим историей. Он восхваляет царское правление. Он связывает силу нации с безоговорочной преданностью своему лидеру. Он видит историю как череду героических саг и рассказов о победах, которые никто не должен опорочить. Именно так россияне должны думать о своей стране, и никак иначе. Процесс против "Мемориала"* - это пока самый сильный удар по российскому гражданскому обществу", - указывает Die Zeit.

"Новому правительству Германии судьба "Мемориала"* дает две наводки. Во-первых, энному изданию иллюзий о восточной политике и неверно понятой реальной политике нет места. На Путина не повлиять ни через ОБСЕ, ни через такие форумы, как "Петербургский диалог". Его службы безопасности намеренно блокируют путь к сближению с Россией через гражданское общество. С другой стороны, именно поэтому Берлин должен предложить убежище находящимся под угрозой российским активистам и ученым, облегчив им выдачу виз и не предъявляя требований к паспортам вакцинации, которые в настоящее время закрывают путь в Германию для многих россиян".

"Когда "Мемориала"* не станет, Россия будет другой страной", - заключает Die Zeit.