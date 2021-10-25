"Замороженное" знакомство: как феномен "айсинга" сбивает с толку людей без пары

"Тренды в знакомствах приходят и уходят - и теперь словарь свиданий пополнился еще одним понятием: "айсинг" не имеет никакого отношения к украшению тортов. Это привычка в знакомствах, которая сбивает людей с толку и вселяет в них неуверенность", - пишет австрийское издание Kurier.

"Айсинг" символизирует лед, на котором один человек оставляет другого без каких-либо разъяснений, то есть знакомство "замораживается", но, в отличие от "гостинга", человек подает небольшие признаки жизни, оставляя надежду на совместное будущее. "Люди сообщают партнеру о своей заинтересованности, говорят, что в данный момент не могут быть с ним вместе, но оставляют возможность того, что это получится в будущем", - объясняет психотерапевт Стина Сандерс".

"По мнению психотерапевта, на "айсинг" указывают следующие признаки:

- Поведение партнера сбивает с толку, вы не понимаете, в каких отношениях состоите с ним;

- Он или она то и дело исчезает с горизонта, а затем возвращается, как ни в чем не бывало;

- Ему или ей трудно ограничиться отношениями лишь с вами или объявить о них официально;

- Человек часто отменяет свидания в последнюю минуту;

- Вы чувствуете облегчение, когда человек возвращается, потому что до этого вы ощущали тревогу;

- Человек онлайн, но не пишет в ответ".

"Кстати, с этим феноменом тесно связан и "бенчинг", когда другой человек постоянно оставляет вас на скамейке запасных. "Вы замечаете, когда кто-то заставляет вас чувствовать себя особенным, - говорит психотерапевт Салли Бейкер. - Когда вы оказываетесь жертвой "айсинга" или "бенчинга", в глубине души вы уже можете заметить, что в отношениях с этим человеком что-то не так".

"Даже если это трудно, в случае подозрения на "айсинг" психотерапевты советуют переходить в наступление и прояснять то, что кажется странным. Если человек не изменит своего поведения, лучше быстро разорвать связь. Потому что, говорит Бейкер, "нет ничего более унизительного, чем быть благодарным за то, что кто-то наконец-то нашел время, чтобы встретиться с вами".

"Вместо этого следует двигаться дальше и спросить себя, какой урок вы можете извлечь из этого опыта, говорит коуч по отношениям Ева Фишер. "Меня можно задеть только там, где у меня болит, и над этим нужно работать. Если "айсингу" подвергают человека, которому не больно, то он или она просто пожимает плечами и продолжает строить свою жизнь", - передает Kurier.