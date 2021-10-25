Правда и ложь о Тарантино в Израиле

(...) "Вскоре после свадьбы в Беверли-Хиллз с израильской певицей и топ-моделью Даниэллой Пик в ноябре 2018 года Квентин Тарантино решил поселиться в Израиле. На родине жены в феврале 2020 года родился их маленький сын Лео. Тогда "несносный задира" Голливуда взял на себя обязательство всерьез изучить иврит, хотя бы для того, чтобы говорить на нем со своим сыном. Затем пандемия вынудила американского режиссера не покидать Израиль в течение очень долгих месяцев, что породило самые необузданные слухи", - пишет Le Monde.

Нет, Тарантино не приобрел израильского гражданства

(...) "В марте в связи с историческими выборами в социальных сетях распространилась фотография Тарантино, который предположительно голосовал в Израиле, без маски, хотя ее еще требовалось надевать в закрытых помещениях. Вскоре стало ясно, что это был относительно грубый монтаж, сделанный с фотографии режиссера, показывающего на Каннском кинофестивале в 2019 году свой фильм "Однажды... в Голливуде". Как бы то ни было, нет никаких указаний на то, что Тарантино желает получить израильское гражданство. В этом случае, не будучи евреем, он должен был бы прожить в Израиле не менее трех лет, прежде чем смог бы подать заявление", - говорится в статье.

Да, в доме семьи Тарантино есть собственный бункер

"Тарантино решил поселиться в престижном районе в северном пригороде Тель-Авива. На вопрос о возможном ракетном обстреле из сектора Газа в январе 2020 года он небрежно ответил: "Я этого совсем не боюсь. Как и все здесь, я даже не обращаю на это внимания". Верно то, что тогда угроза такого типа была в значительной степени виртуальной, но ситуация радикально изменилась во время кризиса в секторе Газа в мае, когда на Тель-Авив с пригородами обрушились многочисленные палестинские обстрелы. Тарантино рассказывает, как "под звуки сирен по всему городу" он укрыл "своего 15-месячного ребенка и жену" в бункере, специально предназначенном для такого рода опасностей. Это правда, израильские нормативно-правовые акты обязывают все строения иметь такое убежище", - указывает автор статьи.

Нет, Тарантино все еще не говорит на иврите

(...) "Он полон решимости приложить усилия, чтобы общаться со своим сыном Лео на его родном языке. Спустя полтора года лингвистические достижения Папаши Квентина представляются не очень блестящими. По его собственному признанию, он "выучил много слов, но не достиг уровня построения предложения, помимо отрывочных выражений". Но он утверждает, что "действительно многому учится у Лео", поскольку отец и сын "вместе смотрят детские мультфильмы, и все это на иврите". Он воспользовался возможностью, чтобы уточнить, что Лео носит имя своего деда по материнской линии, в то время как многие фанаты усмотрели в этом намек на Леонардо ДиКаприо", - пишет Le Monde.

Да, Тарантино продолжает любить израильские фильмы категории B

"Голливудский плохой парень никогда не скрывал своего восхищения боевиками компании Cannon Films, которой с 1979 года руководили двоюродные братья Менахем Голан и Йорам Глобус из Израиля. Именно Глобус сыграл существенную роль во встрече Тарантино с его будущей женой. Подобно тому, как режиссер фильма "Убить Билла" способствовал реабилитации среди киноманов боевиков, снятых гонконгской киностудией Shaw Brothers, недавно во время Иерусалимского кинофестиваля он произнес проникновенную речь в защиту продюсеров Cannon Films: "Американская пресса и отраслевые газеты смеялись над ними, голливудское сообщество смеялось над ними и не воспринимало их всерьез, в откровенно антисемитской манере". С другой стороны, Тарантино, режиссер уже 9 фильмов, который запланировал отснять всего 10 фильмов, ничего не рассказал о своих планах", - резюмирует издание.