25 октября 2021 г. Ханс-Георг Родек | Die Welt Смерть - постоянный гость на съемочной площадке "Смерть женщины-оператора, застреленной актером Алеком Болдуином из якобы безобидного реквизитного оружия, потрясла весь мир. Но печальная правда заключается в том, что на съемочной площадке люди умирают нелепой смертью уже на протяжении 100 лет", - пишет немецкое издание Die Welt. "Актер Алек Болдуин застрелил оператора Халину Хатчинс из якобы неопасного реквизитного пистолета на съемках фильма "Раст". 42-летнюю женщину доставили вертолетом в больницу в Альбукерке, штат Нью-Мексико, где она скончалась от полученных травм. Как именно все произошло, неясно, но тот факт, что режиссер Джоэл Соуза тоже был ранен (его уже выписали из больницы), позволяет сделать определенные предположения", - отмечает журналист Ханс-Георг Родек. "Реквизитное оружие обычно представляет собой переделанное настоящее оружие. В стволе пистолета нарезается резьба, в которую вкручивается своеобразная насадка для создания давления газа, необходимого для получения видимого пламени при стрельбе холостыми патронами. Если случайно вставить боевые патроны и выстрелить, это может повредить само оружие и ранить стрелка", - поясняет издание. "Так что некоторые вещи говорят о том, что ошибка была допущена во время переделки оружия в реквизит, - полагает автор статьи. - (...) Сегодня пламя от выстрела зачастую добавляется в кадр в электронном виде на завершающей стадии создания фильма, но "живые" выстрелы по-прежнему распространены. А серьезные несчастные случаи на съемочной площадке сопутствуют съемкам уже на протяжении 100 лет". "На съемках фильма " Испуганные призраки" (Haunted Spooks, 1920) великий комик Гарольд Ллойд схватился за бомбу с горящим фитилем, думая, что это реквизит. Но "реквизит" взорвался и оторвал ему большой и безымянный пальцы правой руки. Во всех последующих фильмах Ллойд носил перчатку-протез. Во время съемок сцены боя для нацистского пропагандистского фильма "Моя жизнь за Ирландию" (Mein Leben für Irland, 1941) один из статистов наступил на настоящую мину, в результате чего он и несколько его коллег погибли. Взрыв можно увидеть в готовом фильме", - пишет Die Welt. "Во время перерыва в съемках сериала "Скрываемый факт"(Cover Up, 1984) исполнитель главной роли Джон-Эрик Хексум приставил заряженный холостыми патронами пистолет к своему виску - якобы в шутку играя в русскую рулетку - и нажал на курок. Вставка в стволе, из бумаги и пластика, вызвала смертельную ударную волну. Девять лет спустя во время съемок фильма "Ворон" (The Crow) сын Брюса Ли Брэндон был смертельно ранен реквизитной пулей, застрявшей в стволе". "Первый задокументированный серьезный несчастный случай в истории кино произошел 1 июля 1914 года во время съемок фильма Across The Border. Актриса Грейс МакХью переплывала реку Арканзас в лодке, которая внезапно опрокинулась. Оператор Оуэн Картер прыгнул в воду и вытащил ее на песчаную отмель. Однако отмель оказалась зыбучим песком, в котором они оба погрязли и утонули". "В 1984 году во время съемок рекламы Pepsi пиротехника сработала слишком рано и подожгла волосы Майкла Джексона. Он получил ожоги второй и третьей степени. Pepsi выплатила 1,5 млн долларов в качестве компенсации, но это событие, как предполагается, стало причиной зависимости Джексона от болеутоляющих средств и его одержимости пластической хирургией". "Самое большое количество смертей на съемочной площадке было вызвано пожаром во время съемок индийского сериала The Sword Of Tipu Sultan (1989). 62 статиста и технических работника оказались запертыми в горящей студии и погибли. Из-за ожогов звезда Санджай Кхан провел 13 месяцев в больнице и перенес 72 операции", - говорится в статье. "Самая известная кавалерийская атака в истории кино происходит в фильме "Они умерли на своих постах" (They Died with Their Boots On, 1941) с Эрролом Флинном в главной роли. Во время съемок фильма погибли три каскадера. Каскадер Джек Будлонг, падая с лошади, бросил свою саблю, но она вонзилась в землю рукояткой и пронзила Будлонга острием". "Во время съемок фильма "Сумеречная зона" (Twilight Zone: The Movie, 1982) звезду Вика Морроу и двух вьетнамских детей-актеров (6-летнюю Рене Шин-И Чен и 7-летнего Мика Динь Ле) преследовал низко летящий вертолет. Однако пиротехника, предназначенная для имитации артиллерийского обстрела, разрушила хвостовой винт вертолета, и он упал. Морроу и мальчик Мика были обезглавлены несущим винтом, а девочку Рене пронзил полоз шасси. Спустя пять лет, в конце самого длительного судебного процесса по делу о несчастном случае на съемках, никто не был признан виновным". "В 1956 году съемки фильма "Завоеватель" (The Conqueror) с Джоном Уэйном в главной роли проходили в пустыне Юта, в 220 километрах от места, где в 1953 году армия США проводила наземные испытания ядерного оружия. Четыре года спустя режиссер Дик Пауэлл умер от рака. (...) Спустя 25 лет выяснилось, что 91 человек из тех, кто тогда участвовал в съемках, заболели раком, а половина умерла. Но прямую связь со съемками, как это обычно бывает, доказать не удалось", - пишет Die Welt. Источник: Die Welt