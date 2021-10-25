"Путин научит тебя любить Родину"

"Российские женщины не могут чувствовать себя в безопасности даже дома. Но серьезность проблемы домашнего насилия здесь преуменьшают. "Бьет - значит любит", гласит русская пословица. Президент Путин внес в это свою лепту", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Когда в конце 1990-х годов я несколько месяцев работала во Владивостоке, коллеги говорили мне, чтобы ночью я не ходила одна по улицам. В конце концов, одинокая женщина в темноте - это приглашение к изнасилованию. В то время в этой далекой от Москвы части России полиция и суды не воспринимались всерьез", - повествует журналистка Ребекка Шененбах.

"Мафия была вовлечена практически во все важные процессы, начиная от государственных разрешений на строительство и заканчивая решением частных споров. Соответственно, у слабых членов общества не было гарантии безопасности".

"Уже тогда женщины были одними из самых уязвимых. Хотя свое жилье можно было защитить тяжелой стальной дверью, многие женщины подвергались насилию и дома. В статьях о домашнем насилии в России пишут о российской пословице "Бьет - значит любит". Я никогда не слышала этого выражения, но видела последствия такого отношения. Синяки не комментировались, на переломы реагировали пожатием плеч", - пишет автор статьи.

"(...) После распада Советского Союза большинство россиян жаждали порядка. И порядок пообещал им и обещает по сей день Владимир Путин, в 1999 году ставший премьер-министром. (...) В 2012 году феминистская панк-группа Pussy Riot выступила в Храме Христа Спасителя в Москве с протестом против братания Путина с Русской православной церковью. Опасения активистов относительно этого альянса оказались верными. В 2017 году под давлением церкви домашнее насилие было переведено из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений".

"Несмотря на массовые протесты, Путин, занимавший уже пост президента, подписал закон. Когда в 2019 году депутат Оксана Пушкина попыталась улучшить положение женщин с помощью нового законопроекта, церковь снова выступила с протестом. По ее мнению, меры по защите женщин, например, запрет на контакты после нападений, соответствуют "радикальной феминистской идеологии".

"Если в такой свободной стране, как Германия, мастер-класс по рисованию вульвы в 2019 году на съезде протестантской церкви вызвал максимум насмешки, то в конце 2019 года российский государственный аппарат возбудил уголовное дело против художницы Юлии Цветковой за размещение рисунка вульвы в социальных сетях, - отмечает издание. - Как и Pussy Riot, Цветкова выступает за права женщин и гомосексуалистов".

"За свою акцию протеста в 2012 году три участницы Pussy Riot были приговорены к двум годам лишения свободы. Приговор вызвал протест по всему миру, даже Ангела Меркель раскритиковала его как несоразмерно суровый. Спустя почти десять лет ухудшение положения женщин в России практически не замечают в Германии, а на тот факт, что одна из активисток, осужденных в 2012 году, снова находится под судом, почти не обращают внимания".

"Путин научит тебя любить Родину", - пели Pussy Riot еще в 2014 году, комментируя, как государство избивает на улицах противников власти. Ведь бьет - значит любит", - пишет Die Welt.