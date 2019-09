25 сентября 2019 г. Грег Миллер, Джош Доуси, Пол Сонне и Эллен Накашима | The Washington Post Джулиани продвигал теневую украинскую программу на фоне того, как ключевые представители внешней политики были отодвинуты на второй план "Попытка президента Трампа оказать давление на лидера Украины последовала за многомесячной борьбой внутри администрации, которая отодвинула на второй план чиновников сферы национальной безопасности и позволила политическим лоялистам, включая личного адвоката президента Рудольфа Джулиани, использовать отношения США с Киевом, сообщили нынешние и бывшие американские чиновники". Как передает The Washington Post, "последовательность событий с начала этого года включала неожиданное смещение с должности посла США на Украине, действия в обход высокопоставленных чиновников в Совете национальной безопасности и приостановку выплаты сотен миллионов долларов помощи, находящихся в ведении министерства обороны и Государственного департамента (...)". "Несколько чиновников рассказали о напряженных встречах по Украине среди представителей сферы национальной безопасности в Белом доме, предшествовавших телефонному звонку президента 25 июля, сессиях, которые вызвали у некоторых участников опасение, что Трамп и те, кто близок к нему, похоже, готовы использовать рычаги влияния США на нового лидера Украины ради политической выгоды Трампа. По мере того, как эти опасения усиливались, некоторые высокопоставленные чиновники предпринимали закулисные усилия, чтобы отложить встречу или звонок Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому, опасаясь, что Трамп использует этот разговор, чтобы надавить на Киев с требованием дискредитирующей информации о потенциальном сопернике Трампа в избирательной гонке 2020 года, бывшем вице-президенте Джо Байдене и его сыне Хантере", - подчеркивает газета. "Огромное количество людей пытались не допустить встречи по той причине, что она не была бы сфокусирована на отношениях Украины и США", - указал один из бывших чиновников, говоря на условиях анонимности при обсуждении такого чувствительного вопроса. В то же время "чиновники Белого дома оспаривают эти сведения, говоря, что на заседаниях Совета национальной безопасности подобные опасения не озвучивались и что Трамп сосредотачивался на том, чтобы призвать Украину искоренить коррупцию. Представитель Белого дома не ответил на запрос о комментарии". "И все же Трамп признал на этой неделе, что он сделал кое-что из того, чего боялись его собственные советники, использовав звонок, чтобы поднять в разговоре с Зеленским вопрос о Байдене. И волна тревоги, спровоцированная этим звонком, привела к тому, что кто-то в разведывательном сообществе США подал необычную жалобу, приведя в движение последовательность событий, которая теперь включила начало процесса импичмента в Палате представителей", - говорится в статье. "(...) Но даже в партии Трампа мало кто заходит так далеко, чтобы утверждать, что считает целесообразным, чтобы президент обращался за иностранной помощью для проведения американских выборов. И его политическая судьба может зависеть от того, как законодатели и общественность оценивают не только его намерения в отношении звонка, но и действия его подчиненных в связанных с этим звонком событиях", - отмечает The Washington Post. "(..) Человек, который, по-видимому, принимал непосредственное участие почти на каждой стадии украинских хитросплетений - это Джулиани", - говорится в статье. "Руди, это все он сделал (...)", - сказал один из американских чиновников. "(...) Бывший мэр Нью-Йорка, по-видимому, видел в Зеленском, политическом неофите, избранном президентом Украины в апреле и приведенном к присяге в мае, потенциального союзника на двух политических фронтах: в наказании тех, кого Джулиани подозревает в том, что они сыграли роль в разоблачении связанной с Украиной коррупции бывшего председателя кампании Трампа Пола Манафорта и в применении политической амуниции против Байдена". "По словам чиновников, после завершения расследования, проведенного специальным советником Робертом С. Мюллером III по вопросу о роли России в выборах 2016 года, Джулиани обратил свой взор на Украину и вскоре начал настаивать на кадровых перестановках в посольстве, в то же время добиваясь встреч с подчиненными Зеленского. У него также были свои эмиссары на Украине, которые встречались с чиновниками, организовывали для него встречи и отправляли информацию, которую он мог распространять в Соединенных Штатах", - передает газета. "Основной целью Джулиани стала Мари Йованович, посол США на Украине. Йованович, давний сотрудник дипломатической службы Государственного департамента, прибыла на Украину в качестве посла в конце правления администрации Обамы, через два с лишним года после того, как восстание на площади Независимости в Киеве свергло правительство, ориентированное на Россию. Хотя она пользовалась широким уважением в сообществе национальной безопасности за свои усилия, нацеленные на то, чтобы подтолкнуть Украину к борьбе с коррупцией, Джулиани обрушил на Йованович дикие обвинения, в том числе в том, что она сыграла тайную роль в разоблачении Манафорта и была частью заговора, организованного либеральным финансистом Джорджем Соросом. "Она должна фигурировать в расследовании как соучастница сговора", - заявил Джулиани в недавнем интервью The Washington Post, добавив, что "она сейчас работает на Сороса". Йованович до сих пор работает в Государственном департаменте, а также в Джорджтаунском университете. Она отказалась от комментариев". "(...) По словам чиновников, Йованович, которая должна была уехать в июле после трехлетнего назначения, преждевременно приказали вернуться в Вашингтон. Этот шаг сбил с толку и нервировал высокопоставленных чиновников в Государственном департаменте и Белом доме, указывают чиновники. В течение нескольких дней после ее смещения Джулиани, казалось, был полон решимости взять на себя несанкционированную дипломатическую роль, объявив о планах поехать на Украину и подтолкнуть ее к началу расследований, которые "очень, очень помогут моему клиенту и могут оказаться полезным моему правительству". Джулиани отменил поездку на фоне последовавшей реакции по поводу целей его поездки, но позже встретился с одним из старших помощников Зеленского в Мадриде и поднял вопрос о помощи Украины против Байдена", - сообщается в публикации. "(...) Некоторые чиновники стали сомневаться в целесообразности телефонного разговора Трампа с Зеленским в июле, - пишет издание. - Частично было желание отложить его до периода после украинских парламентских выборов. Но, помня о влиянии Джулиани, некоторые опасались, что даже если Трамп пройдет подготовку до звонка, президент не сможет удержаться и не надавить на Зеленского с тем, чтобы получить грязь на Байдена". (...) Когда "Трамп поговорил с Зеленским по телефону, смутные опасения, возникшие за последние пять месяцев, переросли в тревогу. Для тех, кто слушал звонок или имел возможность просмотреть стенограмму, настойчивость президента с Зеленским в отношении расследования коррупции ознаменовала собой преодоление опасного порога", - резюмирует газета. Грег Джаффе, Роберт Коста, Джули Тейт, Майкл Бирнбаум и Дэвид Л. Стерн приняли участие в написании этой статьи Источник: The Washington Post



