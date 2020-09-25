Трамп может зарубить ключевой договор СНВ-III с Россией, беспокоятся союзники США

"Союзники США обеспокоены последствиями приближающегося истечения срока действия договора СНВ-III о контроле над вооружениями между Соединенными Штатами и Россией, подписанного в эру Барака Обамы. Об этом говорится во внутреннем докладе администрации, с которым ознакомилась газета Foreign Policy. Между тем, бывшие чиновники и эксперты по контролю над вооружениями опасаются, что администрация может затянуть время и довести соглашение до смерти, выдвигая невыполнимые требования к России всего за несколько месяцев до того, как срок действия договора должен завершиться", - пишет Foreign Policy.

"(...) Если США и Россия не придут к соглашению о продлении договора, срок его действия закончится в феврале 2021 года, и тогда не останется ни одного значимого договора, который предотвратил бы угрозу гонки вооружений", - напоминает газета.

"Ведущий американский переговорщик по контрою над вооружениями Маршалл Биллингсли, похоже, временно отложил в сторону одно условие, которое многие уже сбросили со счетов как попытку, обреченную на провал, а именно присоединение Китая к двустороннему соглашению. Тем не менее, он настаивает на том, что Пекин должен будет участвовать в любом соглашении, которое заменит СНВ-III. (...) Между тем, американские чиновники добавили другие требования: они обуславливают продление СНВ-III расширением ограничений на растущий арсенал тактического ядерного оружия России. Пока Россия не проявила никакого намерения согласиться с такими предварительными условиями для переговоров о продлении договора", - подчеркивается в статье.

"По мере того, как время уходит, союзники США в Европе и эксперты по контролю над вооружениями все больше опасаются, что договор СНВ-III может быть не продлен, - пишет издание. - Во внутреннем докладе Госдепартамента для Конгресса администрация Трампа признала, что ближайшие союзники США надеются ограничить оружейные программы России и Китая. Но в докладе также отмечается, что союзники все больше обеспокоены перспективой провала переговоров на фоне того, как Вашингтон отвлечен оспариваемыми президентскими выборами".

"За десять лет с момента подписания СНВ-III в 2010 году многое изменилось, включая разработку и развертывание новых ядерных потенциалов Китая и России и прекращение действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности из-за давних нарушений cо стороны России и отказа вернуться к его соблюдению, - говорится в докладе, отправленном на Капитолийский холм в июле. - Союзники и партнеры разделяют эти опасения, но они также обеспокоены потенциальными последствиями для международной обстановки в сфере безопасности в случае истечения срока действия СНВ-III".

(...) "Союзники США даже публично заявляют что хотели бы, чтобы сделка была возобновлена раньше, чем позже, даже если это означает, что вопросы с Китаем будут решаться позднее. "В отсутствие какого-либо соглашения, которое включает Китай, я думаю, что правильным будет продлить существующее соглашение СНВ-III, чтобы дать необходимое время для достижения соглашения - между США, Россией, но, надеюсь, также и Китаем", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на форуме одного аналитического центра в июне. "Мы не можем рисковать тем, чтобы потерять договор СНВ-III, не имея чего-то другого... ему на смену", - добавил он.

(...) "После трех лет меняющихся целей, максималистских требований и минимального межведомственного сотрудничества некоторые в Вашингтоне начинают задаваться вопросом, действительно ли администрация пытается спасти сделку. Несколько помощников Палаты представителей, которые побеседовали с Foreign Policy на условиях анонимности, заявили, что получили минимальную информацию о переговорных рамках администрации Трампа, и они обеспокоены тем, что Соединенные Штаты все еще могут ориентироваться на выход из сделки, учитывая слабо скоординированную межведомственную деятельность по содействию заключению нового соглашения в последние три года, - сообщает издание. - Они указывают на недавно представленные в Конгресс доклады, в которых поднимаются вопросы о том, по-прежнему ли договор СНВ-III соответствует интересам США (...) и указывается на нарушения Россией других договоров о контроле над вооружениями. Биллингсли, со своей стороны, предположил, что США могут переустановить пусковые установки на подводных лодках с баллистическими ракетами, которые были выведены из эксплуатации в соответствии с соглашением 2010 года".

"Но хотя при Трампе произошел выход США из множества международных соглашений - из иранской ядерной сделки, ДРСМД и Договора об открытом небе - и ранее он называл СНВ-III "еще одной плохой сделкой", неясно, был бы он рад кончине СНВ-III в настоящий момент. "Поводок был более или менее ослаблен в июле, когда Трамп сказал, что хочет сначала заключить сделку с Россией", - указал Пранай Вадди, бывший чиновник Госдепартамента по контролю над вооружениями, а ныне сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, имея в виду пресс-конференцию в Белом доме ранее этим летом, на которой Трамп призвал к продолжению переговоров с Россией вместо заключения трехсторонней сделки. Но затем последовали новые требования - и все более жесткие переговорные уловки со стороны американской команды".

"Предполагаю, что если Россия его [наше предложение] не примет, то после того, как Трамп будет переизбран, "плата за вход", как мы говорим в США, повысится", - заявил Биллингсли в интервью российской газете "Коммерсант" в понедельник.

"Некоторые критики считают, что новые требования США, такие как увеличение количества американских инспекций российского ядерного оружия и расширение включенного в сделку арсенала тактического ядерного оружия - это как менять правила игры перед ее окончанием. "В лучшем случае это предложение в последнюю минуту - после трех лет пребывания этой администрации у власти, - заявил Кингстон Рейф, директор по политике разоружения и сокращения угроз в Ассоциации по контролю над вооружениями. - Это происходит очень поздно, и все это усиливает постоянно растущее беспокойство по поводу того, что время истекает".

"Одно из опасений заключается в том, что, даже если сам Трамп готов отказаться от своих первоначальных требований и нацелиться на более ограниченное продление существующего договора с Россией, не все будут согласны", - говорится в статье. "[Биллингсли] пытается вырвать неудачу из тисков победы, потому что ему, в конечном итоге, не нравится контроль над вооружениями, но, вероятно, у него есть начальник, которому нравится", - замечает Вадди.