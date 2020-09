25 сентября 2020 г. Патрик Уинтур | The Guardian Великобритания планирует санкции "в стиле Магнитского" против белорусских чиновников "Великобритания разрабатывает санкции за несоблюдение прав человека "в стиле Магнитского" против чиновников в Белоруссии, ответственных за проведение сфальсифицированного переизбрания президента Александра Лукашенко или за руководство насильственным подавлением последовавших уличных протестов", - передает The Guardian. "Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил в четверг, что введет санкции совместно с США и Канадой, еще раз озвучив, что избрание Лукашенко 9 августа не может считаться легитимным", - говорится в статье. "Усилия ЕС по введению санкций были приостановлены отказом Кипра одобрить этот шаг, если санкции не будут наложены и на Турцию по отдельному диспуту о правах на бурение в восточном Средиземноморье. Задержка стала унижением для усилий ЕС, нацеленных на то, чтобы выступить с последовательной внешней политикой", - предполагает издание. "Мы не принимаем результаты этих сфальсифицированных выборов, - заявил Рааб парламентариям. - Во-вторых, мы осуждаем бандитизм, направленный против белорусского народа". Он сказал, что насилие со стороны государства было возмутительным. Он добавил, что "абсолютно критично" привлечь виновных к ответственности, пояснив: "Мы готовы присоединиться к ЕС в принятии адресных санкций против тех, кто несет ответственность за насилие, репрессии и фальсификацию результатов голосования, хотя европейский процесс и задерживается в настоящий момент в Брюсселе". "Учитывая эту задержку, учитывая мошенническую инаугурацию [Лукашенко], я поручил группе по санкциям Министерства иностранных дел, по делам Содружества и международного развития подготовить "санкции Магнитского" против лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека, и мы координируем свои действия с Соединенными Штатами и Канадой, чтобы срочно подготовить соответствующие списки", - указал он. Он также сказал, что выделит 1,5 млн фунтов стерлингов в течение двух лет, в основном, чтобы помочь местным журналистам и гражданскому обществу в Белоруссии освещать уличные протесты и жестокие репрессии в стране. (...) "Рааб не указал, коснутся ли санкции самого Лукашенко, но в черновике списка ЕС числятся 20 официальных лиц. (...) Рааб отметил, что в отношениях между Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным есть нюансы, но предупредил, что важно не допустить, чтобы Белоруссия не перешла под полный хищнический контроль России", - пишет The Guardian. (...) Источник: The Guardian