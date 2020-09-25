Телеcериалы оказывают опасное воздействие на наше потребление алкоголя

"(...) Анализ содержания телесериалов показывает, что почти 90% фильмов содержат события, связанные с алкоголем, которые зачастую представляются в положительном ключе, а персонажи, которые пьют (43%), изображаются как физически и социально привлекательные", - пишет Slate.fr.

"Достаточно просто вспомнить о Джеймсе Бонде, которого авторы одной медицинской публикации в шутку назвали "человеком с золотой печенью" с учетом огромного объема алкогольных напитков, потребляемых известным шпионом... (...) Многие эпидемиологические данные указывают на связь между воздействием алкоголя в СМИ и повышенным потреблением алкоголя. Например, об этом говорит недавно завершенное исследование, проведенное на выборке из 38 тыс. подростков, - говорится в статье. - (...) Исследователь Джорис Ван Хоф и его коллеги демонстрировали группам подростков телесериал с персонажами, употребляющими алкоголь, или сериал, в котором персонажи не употребляют алкоголь. Оказалось, что первые впоследствии стали более благосклонно относиться к употреблению алкоголя. Они также сообщили о более четком намерении употреблять алкоголь в будущем", - пишет издание.

"В другом исследовании Рутгер Энгельс и его коллеги выдвинули гипотезу о том, что употребление алкоголя после просмотра фильма может объясняться процессом имитации. Их эксперименты показали, что группа, подвергавшаяся воздействию пьющих персонажей фильма, с большей вероятностью употребляла алкоголь во время просмотра. И это скорее являлось отождествлением с персонажем. Однако этот эффект наблюдался только у мужчин", - отмечает Slate.fr.

"Мы провели серию экспериментальных исследований, направленных на получение французских данных о причинном влиянии представления алкоголя в средствах массовой информации, вызванных, в частности, дебатами по таким юридическим текстам, как закон Эвина "Об ограничении рекламы алкоголя. Наша цель состояла в том, чтобы установить, существует или нет эффект воздействия СМИ на стимулы, связанные с алкоголем, и на формирование склонности к его употреблению. Речь шла об определения этих параметров не только путем манипулирования природой и степенью воздействия на людей, но также - и в первую очередь - путем психологических объяснений того, как когнитивная система будет обрабатывать эти образы, интегрировать их и запомнить. Оценивалось влияние приучения на измерительные инструменты установок, чувствительных к автоматическому (косвенные измерения) или преднамеренному (прямые измерения) аспекту", - поясняет исследователь Улманн Зерхуни.

"Компьютерные анкеты, в которых участников напрямую спрашивают, что они думают об объекте, называются прямыми измерениями. Косвенные измерения - это меры, при которых суждения/ мнения выводятся из поведения, которое не имеет прямого отношения к рассматриваемому объекту. Человек должен как можно быстрее классифицировать изображения или слова, относящиеся к интересующему объекту (здесь это алкоголь), по категориям "хорошо" или "плохо". Затем сравнивается время реакции, необходимое для того, чтобы классифицировать изображения", - говорится в статье.

"В наших исследованиях, направленных на причинное манипулирование представлением об алкоголе, мы попросили одних участников посмотреть видео, показывающее алкоголь, а других - видео, которое этого не показывало. Затем мы сравнили их представления, связанные с алкоголем", - описывает автор публикации.

"(...) Участники, которые сталкивались с персонажами, потреблявшими алкоголь, на самом деле сообщали, что у них было более позитивное представление об алкоголе после просмотра, даже по так называемым "косвенным" показателям, которые им труднее исказить, поскольку нужно было дать очень быстрый и спонтанный ответ. Что еще более удивительно, в данном случае изменение отношения, казалось, зависело скорее от преднамеренных, чем от автоматических спонтанных процессов", - отмечает ученый.

"(...) В другом сопоставимом исследовании мы использовали отрывки из фильмов и телесериалов, описывающих тревожные и драматические события, связанные с употреблением алкоголя, или, наоборот, события с положительными последствиями", - пишет Slate.fr. - Опять же, мы наблюдали устойчивый эффект воздействия персонажей, потреблявших алкоголь, на отношение к алкоголю, что могло привести к более отрицательному отношению к алкоголю, когда тон фильм оказывался негативным, и более положительным, когда тон фильма был позитивным".

"(...) Если это действительно так, то можно было бы рассмотреть новые способы предотвращения употребления алкоголя. Конечно, подобный угол зрения не избавит сценаристов от осознания воздействия на здоровье стереотипов по поводу алкоголя, которые они постепенно внушают в сериалах, и, возможно, от лучшего контроля над ними. Разве психотропные средства не являются важным ингредиентом сериалов, вызывающих привыкание?" - задумывается автор статьи.