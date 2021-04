26 апреля 2021 г. Эндрю Рот | The Guardian Россия приостанавливает деятельность организации Алексея Навального "Прокуратура России приостановила деятельность общенациональной политической организации Алексея Навального в преддверии решения суда, который, как ожидается, объявит оппозиционное движение незаконным как "экстремистское" и будет угрожать сторонникам длительным тюремным заключением", - пишет The Guardian. "В решении, опубликованном в понедельник, прокуратура запретила его региональным штабам проводить митинги оппозиции или участвовать в выборах до принятия знакового судебного решения, которое может подорвать демократическую оппозицию Владимиру Путину", - говорится в статье. "Это определение является частью масштабного наступления на деятельность Навального: от приговора критику Кремля к двум с половиной годам тюремного заключения до десятков арестов его ведущих помощников и региональных сотрудников. (...) Ожидается, что судебное разбирательство по делу об экстремизме начнется в понедельник. (...) Решение может повлиять на тысячи сотрудников, сторонников и доноров, которые оказывали поддержку посредством краудфандинга. Власти заявили, что улики по делу не раскрываются, так как содержат государственную тайну", - отмечает издание. "Полиция уже начала сворачивать организацию Навального по всей стране, арестовав на выходных более 70 сотрудников и сторонников после общенациональной акции протеста, призывающей к его свободе (...), - сообщается в статье. - В понедельник союзники Навального заявили, что прекратят свою общественную деятельность, чтобы защитить своих сотрудников от штрафов и арестов. Членство в экстремистских организациях наказывается лишением свободы на срок до шести лет. Несколько региональных штабов опубликовали сообщения на своих страницах в социальных сетях, в которых говорится, что они перестанут обновляться. (...)" "В недавнем интервью союзник Навального Леонид Волков заявил, что расширение организации в регионы России было "одной из самых болезненных и раздражающих [ситуаций] для Путина". "Если оставить все как есть, то наверняка они собираются возбудить массовое уголовное дело против всех сотрудников региональных штабов", - сказал он об организации. Источник: The Guardian