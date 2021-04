26 апреля 2021 г. Том Ньютон Данн | The Sunday Times Глава MI6: Мы предупредили Путина, что произойдет, если он вторгнется на Украину (...) В интервью Times Radio и The Sunday Times недавно назначенный глава британской разведывательной службы MI6 57-летний Ричард Мур (...) отметил, что сегодняшние угрозы для безопасности гораздо более разнообразны и сложны, чем в прошлом. "Это, несомненно, мир с серьезным соперничеством и во многих отношениях довольно опасный", - сказал он. "Новым дополнением к задачам МI6 является изменение климата, раскрыл он. Мур назвал глобальное потепление "важнейшим вопросом международной внешней политики этой страны и планеты", добавив: "Конечно, мы играем определенную роль в этом пространстве. Когда люди берут на себя обязательства по изменению климата, возможно, наша задача - убедиться в том, что то, что они делают в действительности, отражает то, под чем они подписались". "Мур отказался вдаваться в подробности того, как работает его зеленый шпионаж. На вопрос, означает ли это, что агенты тайно контролируют выбросы фабрик с близлежащих полей, глава разведки ответил: "Мне нравится этот образ, но я не уверен, что именно это мы и делаем". (...) "Владимир Путин и то, что Мур назвал "безрассудством" его режима, являются главными предметами беспокойства для главы MI6. На прошлой неделе президент России отдал приказ отвести почти 100 тыс. военнослужащих от границы с Украиной, когда полномасштабное вторжение выглядело неминуемым. Это было самое крупное наращивание российских войск в регионе после окончания холодной войны", - говорится в статье. "Мур раскрыл, что Великобритания и США предупредили Путина о значительных последствиях, если вторжение будет продолжено. "Русские абсолютно не сомневаются в позиции Великобритании по этому вопросу. И они абсолютно не сомневаются в позиции администрации Байдена по этому вопросу, потому что каналы открыты", - сказал он. "Указав на разоблачение на прошлой неделе того, что взрыв на чешском оружейном заводе, унесший жизни двоих человек, устроило печально известное российское военное разведывательное управление ГРУ, он добавил: "Когда вы видите такой паттерн безрассудного поведения, вы, конечно же, смотрите на то, что происходит вокруг Украины и, конечно, нас это беспокоит. Вот почему мы так тесно координируем свои действия с нашими союзниками, чтобы убедиться, что мы доносим твердые месседжи до президента Путина". "Я не снимал трубку телефона, но у меня есть способы донести то, что мне нужно сделать. Мы сидим рядом с ними в Совете безопасности ООН как постоянные члены и можем с ними общаться", - заявил он. "Мур утверждает, что режим Путина находится под давлением, поскольку Россия как страна приходит в упадок. "Россия - объективно переживающая упадок в экономическом и демографическом плане держава. Это чрезвычайно сложное место. И очевидно, что обращение с Алексеем Навальным, как нам показали тысячи протестующих на улицах не только Москвы, но и ряда городов, демонстрирует, что существует доля недовольства Путиным", - считает он. "Мур также заявил, что нападение в Солсбери на Сергея Скрипаля, предположительно бывшего агента МI6, совершенное двумя сотрудниками ГРУ с применением нервно-паралитического агента, было очень близким к тому, чтобы вызвать "значительные" смерти и ранения. "Я до сих пор зол по поводу Солсбери, потому что знаю, насколько мы были близки к очень значительным потерям, - заявил он. - Вы можете представить, что произошло бы, если бы на этот материал наткнулся ребенок и разнес его". (...) "По словам Мура, выход США из Афганистана вынудил разведывательные службы искать новые способы контроля над террористической угрозой, исходящей из страны, полной беззакония. (...) "Я совершенно ясно понимаю, что в Афганистане нужно продолжать работу, и нам нужно будет найти способ сделать это". "Факт в том, что президент США принял решение, и теперь мы должны с этим работать. Это заставит нас делать работу совершенно по-другому", - указал Мур. Существующая модель "была довольно эффективной против "Аль-Каиды"*, - продолжил он. "Очевидно, что, когда рядом не будет военных, мы будем искать способ, потому что совершенно очевидно, что мы не можем позволить Афганистану скатиться к ситуации, которую мы наблюдали в преддверии 11 сентября". "По его словам, МI6 пресекла попытки таких группировок, как "Аль-Каида"* и ИГИЛ*, создать грязную бомбу и запустить ее против британской или европейской цели, и они по-прежнему представляют угрозу. (...) Мур считает, что ИГИЛ* восстанавливается по всей Африке после почти полного уничтожения в Сирии. По его словам, недавние крупномасштабные нападения, такие как теракт в Мозамбике, "вселяют тревогу", - говорится в статье. (...) * Эта террористическая организация запрещена в РФ Источник: The Sunday Times