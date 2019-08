26 августа 2019 г. Эндрю Рот | The Guardian "Нет никого, кто помог бы": жертвы, которые несут семьи из-за российской индустрии наемников "Когда бывшего мужа Ольги Маркеловой Дмитрия убили во время боевых действий в Сирии в 2017 году, она ожидала, что российское правительство поможет, по крайней мере, обеспечить их дочь, его единственного ребенка. В конце концов, Дмитрий служил в армии в течение десяти лет в таких горячих точках, как Чечня. Перед своей смертью он подписал контракт с частной военной компанией - его друзья сказали ей, что она называется "Вагнер" - чтобы сражаться на Украине, а затем и в Сирии. Для Ольги это была просто очередная военная работа", - пишет журналист Эндрю Рот на страницах The Guardian. "Два года спустя она все еще борется за компенсацию. Новый поворот в истории наступил, когда в этом году чиновники сообщили ей, что ее муж был вовсе не солдатом, а сотрудником регионального филиала энергетической компании. По словам Маркеловой, она знает, что это не так. "Я знаю, что он сражался и был в этой частной военной компании, - говорит она. - Я была там, в Краснодаре, видела базу в Молькино, видела его в военной форме. Он никогда не скрывал от нас, что воевал за границей". "История Маркеловой проливает свет на то, как нерегулируемая индустрия наемников в России, которая является растущим элементом демонстрации российской мощи за рубежом, может повлиять на семьи. Уведомления о смерти могут прийти в виде смс, и возврат тел на родину может занять недели", - говорится в статье. "У него один ребенок, и здесь нет никого, кто помог бы, - говорит Маркелова. - Он сражался за них. Они все забыли про нее". "Сейчас, когда российское правительство стремится усилить свое влияние в Африке, (...) отряды российских наемников расширяют присутствие и на африканском континенте". Как отмечает The Guardian, "во многих из этих операций центральную роль играет группа "Вагнер". (...) В Африке главная роль "Вагнера" заключается в обеспечении безопасности объектов и помощи в политических операциях. Двое бывших бойцов заявили, что слышали сообщения о нескольких коллегах, убитых в Судане, и о смертельной перестрелке в Центральноафриканской Республике, но эти инциденты не могут быть подтверждены". Издание напоминает, что в ЦАР бойцы группы "Вагнер" "служили в качестве военных советников, инструкторов и вооруженных охранников в обмен на концессии на добычу золота и алмазов", а также российские наемники "служат в личной охране лидера страны Фостен-Аршанжа Туадеры". "В рамках более широкого распространения российской "мягкой силы" в стране компания, связанная с этой группой, даже финансировала конкурс красоты в прошлом году", - говорится в статье. "В июле 2018 года трое журналистов, которые расследовали деятельность компании "Вагнер" в ЦАР, были обстреляны и убиты неизвестными вооруженными людьми. Их родственники отказались побеседовать в рамках написания этой статьи, так как расследование еще продолжается", - сообщается в публикации. "В Судане наемников "Вагнера" засняли тренирующими военнослужащих для штурма зданий в 2017 году. Также наемников заметили рядом с антиправительственными акциями протеста в этом году, хотя они не принимали непосредственного участия в усилиях по их подавлению. (...) В июле прошлого года на границе между Суданом и ЦАР был замечен конвой из военных транспортных средств с сотнями наемников", - пишет издание, добавляя, что "бизнесмена Евгения Пригожина, связанного с этой группой, в ноябре заметили на переговорах на высоком уровне с Халифой Хафтаром, главой повстанческой Ливийской национальной армии, что говорит о том, что российские наемники могут помогать ему в наступлении на Триполи". "Руслан Левиев, основатель исследовательской группы Conflict Intelligence Team, которая опирается на открытые источники, говорит, что "Вагнер" "почти как квазигосударственная машина... Трудно просто назвать ее частной военной компанией". Число наемников "Вагнера" в Африке меркнет по сравнению с их числом в Сирии. По оценкам Левиева, группа насчитывает 150 наемников в ЦАР и несколько десятков в Судане в сравнении с 2 тыс. бойцов в Сирии на пике конфликта. Число погибших также намного ниже. "Цель другая: вы не штурмуете города, вы обеспечиваете безопасность и разведку", - говорит он. "Основным активом "Вагнера" всегда была его готовность отправлять платных наемников в места, куда российское правительство не может пойти открыто (...)", - указывает газета. "Вагнер" обещает своим членам, что предоставит компенсацию в случае их смерти, и обычно так и есть, согласно бывшим бойцам и сообщениям СМИ. Семьям обычно выплачивают сумму около 60 тыс. фунтов, иногда в день похорон, и говорят не общаться со СМИ, - говорится в статье. - Маркелова и ее муж развелись в то время, когда он еще воевал за границей. Когда его убили, компенсацию отправили его матери. Они перестали разговаривать, когда Маркелова заговорила публично, требуя вмешательства Владимира Путина с тем, чтобы защитить семьи частных военных подрядчиков. "Она хочет, чтобы я молчала, - говорит Маркелова. - Но я хочу увидеть, что кто-то действует в наших интересах ". Источник: The Guardian