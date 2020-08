26 августа 2020 г. Марион Гали-Рамуно | Le Figaro Тиффани Трамп, забытая дочь Дональда "22-летняя сводная сестра Иванки любит петь, танцевать и горячо поддерживает своего отца. 26 августа она выступила в его пользу на республиканской конвенции. Такова блондинка с Ривьеры, еще одна представительница семейства Трамп", - пишет журналистка Le Figaro Марион Гали-Рамуно. "(...) Тиффани Трамп, блондинистое дитя Дональда Трампа и его второй жены Марлы Мейплз, выходит из тени и делает себе в династии имя, сверкающее бриллиантами. (...) "Он не тот отец, который водил меня плавать в бассейне, но он очень сильно мотивировал мою жизнь", - защищала она его на ABC. "(...) Она продолжает поддерживать своего отца: 26 августа 2020 года Тиффани выступила на республиканской конвенции в Вашингтоне и заявила, что голосовать за Дональда Трампа "значит проявлять себя на высоте американских идеалов". В своей речи, переданной журналом People, она также раскритиковала "медиа" и "технологических гигантов", которые, по ее мнению, контролируют информацию с целью "держать людей в ментальном рабстве, внушая им идеи, которые они считают правильными". "По следам давних связей своего отца Тиффани, судя по всему, блестяще училась в Пенсильванском университете, где она специализировалась на социологии и урбанистике. "У нее все пятерки, мы ею очень гордимся", - разоткровенничался Дональд на страницах журнала People в декабре 2014 года. Но все же нашлось нечто более захватывающее, чем ремонт жилья и города- сады, поэтому она прошла стажировку в журнале Vogue; тут ей немного помогла ее сводная сестра Иванка Трамп, которая сказала изданию Daily Mail в 2013 году, что Тиффани "уже получила шанс пообедать с Анной Винтур". "(...) Я обожаю музыку", - восторженно говорила Тиффани Трамп на съемочной площадке суперзвезды американского ток-шоу Опры Уинфри. "Это настоящая страсть. Что ж, сейчас это скорее хобби, но через несколько лет посмотрим, захочется ли мне стать профессионалом". (...) Пока предметом ее "хобби" стал выпущенный ею в возрасте 17 лет музыкальный сингл Like a Bird, который сегодня нигде не найти", - комментирует автор статьи. "(...) Впоследствии Тиффани немного побыла моделью. Она дебютировала - и, возможно, на этом все закончилось - на показе мод для Just Drew во время последней Недели моды в Нью-Йорке в феврале. Почему Just Drew? Этот бренд одежды создан знаменитым инстаграмером Эндрю Уорреном, который настолько сильно заинтересовался сверхактивным аккаунтом Тиффани Трамп, что решил выставить ее на подиуме", - отмечает журналистка. "Фактически, она пила на брудершафт со всеми "сыновьями и дочерями" сливок общества: такими как Гарри и Питер Брант, сыновья Стефани Сеймур, а также Ирвин III, сын Ирвина Мэджика Джонсона, внучка Эсте Лаудер, Дэни, и правнучка Матисса, некая Гайя. Ее лучшую подругу зовут Кира Кеннеди (дочь Роберта). (...) Поэтому неудивительно, что Тиффани Трамп часто появляется в Tumblr Rich Kids в Instagram, своего рода каталоге самых популярных фотографий недели, которые некий Эндрю Уоррен благосклонно отыскивает среди "золотых" аккаунтов социальной сети. Но сегодня Тиффани Трамп дочь президента. И это даже интереснее", - резюмирует Le Figaro. Источник: Le Figaro