26 августа 2021 г. Корреспондент | Focus Израильский парадокс: в больницах все больше привитых от коронавируса, но цифры обманчивы "В израильских больницах растет число пациентов с коронавирусом. При этом 60% из них вакцинированы. Проблема? Да, но совсем другая, чем кажется на первый взгляд", - пишет немецкий журнал Focus. "Снова и снова мир смотрит на Израиль - эта страна должна стать образцом для будущей борьбы с коронавирусом. Здесь провели "турбовакцинацию", привив большинство населения быстрее, чем в любой другой стране, ослабили ограничения. Это стало проблеском надежды для всех". "Но теперь надежда угасает. Текущие показатели Израиля вызывают тревогу. Официальные данные показывают: около 60% людей, госпитализированных 15 августа с заражением коронавирусом, были привиты. Парадоксально, что с этим столкнулась образцовая в плане вакцинации страна. Но парадокс исчезает, если посмотреть на детали", - отмечает издание. "Число заражений коронавирусом начало расти в Израиле уже с июня. По данным министерства здравоохранения, в среду количество тяжелобольных пациентов с коронавирусом выросло до 603 человек, что стало самым высоким показателем с марта". "Это дает основание предполагать, что вакцинация не достигает своей цели, а именно предотвращения тяжелых случаев и летальных исходов. Однако проблема заключается в другом". "Многие озадачены данными, согласно которым более половины госпитализированных пациентов в Израиле вакцинированы, и думают, что это значит, что вакцины не работают", - написал в Twitter Джеффри Моррис, профессор биостатистики в Медицинской школе Перельмана при Университете Пенсильвании. Как пишет Der Spiegel, его анализ показывает, что на самом деле цифры доказывают прямо противоположное", - говорится в статье. "Во-первых, чем выше уровень вакцинации в стране, тем выше доля вакцинированных людей среди пациентов больниц. Сейчас в Израиле больше вакцинированных, чем невакцинированных людей", - поясняет издание. "Во-вторых, на эффект от вакцинации влияют возраст и предшествующие заболевания. Вакцины, такие как Biontech, которая в основном используется в Израиле, обладают высокой эффективностью. Но есть группы населения, которые все же получают меньшую защиту, например, пожилые люди, люди с определенными иммунными заболеваниями или больные раком". "Моррис специально для Израиля подсчитал, насколько эффективны вакцины. Для этого биостатистик сравнил долю случаев госпитализации пациентов с Covid-19 среди всех полностью вакцинированных людей с долей случаев госпитализации среди невакцинированных людей старше 12 лет". "Его вывод: среди привитых доля госпитализированных была на 67,5% ниже, чем среди непривитых. Таким образом, вакцинация снижает риск госпитализации в связи с заражением коронавирусом на две трети", - указывает Focus. "Это показывает, что вакцина Biontech/Pfizer очень хорошо работает в отношении "дельта"-варианта вируса, предотвращая тяжелое течение заболевания", - резюмировал Моррис в своем блоге". "Эффективность мРНК-вакцин в отношении "дельта"-варианта вируса уже оценивалась в разных исследованиях. Например, в исследовании, опубликованном в журнале New England Journal of Medicine, британские ученые определили, что эффективность вакцины в отношении симптоматического заболевания Covid-19, вызванного "дельта"-вариантом вируса, составляет 88%. По данным исследования, проведенного британским ведомством здравоохранения Public Health England (PHE), вакцина также уменьшает вероятность госпитализации на 96%", - говорится в статье. "Заразиться коронавирусом могут даже те, кто прошел вакцинацию. Однако Covid-19 обычно протекает у них в легкой форме или без симптомов. Это показало крупное исследование, опубликованное в виде препринта (то есть еще не прошедшее рецензирование) в научном журнале The Lancet". "Таким образом, проблема заключается не в эффективности вакцин. Это также показало исследование из Израиля, опубликованное в июле. Из 152 полностью вакцинированных людей, которым в связи с заражением Covid-19 пришлось лечиться в больнице, только 6 человек не имели предшествующих заболеваний". "У многих пациентов они были, что повышает риск развития тяжелой формы Covid-19. К таким заболеваниям относятся гипертония, диабет, сердечная недостаточность, рак, заболевания легких, почечная недостаточность и деменция. Средний возраст людей составлял 71 год". "Аналогично выглядит ситуация с прорывными инфекциями в Германии, - отмечает Focus. - Среди 10 827 случаев прорывной инфекции, зафиксированных Институтом Роберта Коха в еженедельном отчете, (...) 25% госпитализированных (748 человек) были старше 60 лет". "Еще одна загвоздка в отношении Израиля заключается в том, что благодаря своей успешной кампании по вакцинации страна считается образцовой в борьбе с коронавирусом. (...) Часто говорят, что Израиль почти достиг коллективного иммунитета. Однако страна далека от 85%, которые эксперты называют минимальным значением, необходимым для достижения коллективного иммунитета на фоне высокозаразного "дельта"-варианта вируса. Около 40% израильтян не прошли полную вакцинацию. Это особенно касается молодого поколения". "Среди этих непривитых или только частично привитых людей "дельта"-мутация может распространяться - и одновременно подвергать опасности тех, кто был привит, но все еще недостаточно защищен по выше указанным причинам". "Очень похожая картина наблюдается в Германии: уровень вакцинации в странах сопоставим. По состоянию на 20 августа в Германии полностью вакцинированы 48 860 871 человек (58,8% всего населения). Но в отделениях интенсивной терапии количество пациентов снова немного растет. (...) Среди тех, кто нуждается в интенсивной терапии, больше всего увеличивается число пациентов в возрасте 40-49 лет. И примечательно одно: большинство пациентов с коронавирусом, находящихся в больницах, невакцинированы", - пишет Focus. Источник: Focus