26 августа 2021 г. Мария Снеговая | The Washington Post Последние преследования инакомыслия в России гораздо более масштабны, чем когда-либо прежде "Россияне - и те, кто давно наблюдает за Россией - привыкли к политическим репрессивным кампаниям, которые правительство Владимира Путина регулярно проводит на протяжении последних 20 лет. Но ситуация в 2021 году, накануне парламентских выборов 19 сентября, выглядит совсем иначе", - пишет на страницах The Washington Post Мария Снеговая, постдокторант политологии в Политехническом институте Вирджинии и приглашенный научный сотрудник Института европейских, российских и евразийских исследований Университета Джорджа Вашингтона. "В прошлом российское правительство нацеливалось на конкретные организации или отдельных лиц, полагаясь на эти избирательные репрессии для стимулирования самоцензуры среди остального населения. Однако в прошлом году Кремль атаковал журналистов, юристов, активистов и оппозиционных политиков, охватив практически все сегменты гражданского общества России. Некоторые россияне были арестованы или вынуждены покинуть страну, в то время как другие остались без работы после того, как правительство закрыло иностранные или неправительственные организации". (...) "Многие наблюдатели указывают на выборы в Думу в сентябре 2021 года как на главную причину беспрецедентных репрессий в России. Безусловно, падающая популярность путинской партии "Единая Россия", которая в настоящее время набирает 27% голосов по стране и 15% в Москве, может поставить под угрозу способность правительства удержать большинство в законодательном органе, - говорится в статье. - Но Кремль 19 раз вносил изменения в избирательное законодательство в преддверии предстоящих выборов - все эти совокупные изменения лишают по меньшей мере 9 млн россиян формального права баллотироваться на выборные должности. Летом власти арестовали кандидатов от оппозиции по различным обвинениям, очевидно, с целью не пропустить их имена в избирательные бюллетени. Силы безопасности, полиция и суды, а не избирательные комиссии, отфильтровывали кандидатов, что уменьшило количество кандидатов, желающих баллотироваться на посты, и допущенных к участию в кампании". "По сообщениям, во время прошлых выборов и голосования на референдуме Кремль фальсифицировал от 12 до 22 млн голосов, так что маловероятно, что обеспокоенность возможным проигрышем на предстоящих выборах является единственной причиной. Напротив, мотиватором могут быть массовые протесты в Белоруссии (...). Исторически Кремль был обеспокоен массовыми восстаниями в Восточной Европе или "цветными революциями". Политолог Кейт Дарден, например, показывает, как российское руководство ужесточало контроль внутри страны после каждой волны политических волнений в регионе. После того, как обвинения в электоральном мошенничестве спровоцировали протесты в Белоруссии, стратегия Кремля может отходить от прямой фальсификации голосов и вместо этого фокусироваться на запрете нежелательных конкурентов в преддверии выборов", - отмечается в публикации. "Действительно, главными мишенями Кремля в этом году являются силы, подобные тем, что движут протестами в Белоруссии: интернет, независимые СМИ, оппозиционные силы, действующие вне официального политического истеблишмента, а также учебные заведения, которые правительство считает "либеральными" и прозападными. И Кремль уделяет пристальное внимание российской молодежи, опять же, имея в виду молодежный активизм в Белоруссии. Ряд исследований показывает, что россияне - миллениалы и поколение Z все больше разочаровываются в своем правительстве", - пишет Снеговая. (...) "Пандемия дала властям повод в области общественного здравоохранения запретить массовые митинги молодых россиян, выступающих против внесенных прошлым летом поправок к Конституции, которые, по сути, открыли путь Путину остаться у власти еще на 12 лет, что ставит российский режим в один ряд с автократиями, у которых мало ограничений для исполнительной власти". (...) "Это развитие событий с продолжающимися преследованиями в последние месяцы, похоже, придали кремлевским элитам чувство непобедимости. Но если нынешняя репрессивная волна в России не вызвана в первую очередь страхом руководства проиграть выборы, преследования вряд ли завершатся в сентябре. Более пессимистический взгляд заключается в том, что режим Путина трансформируется во все более репрессивную автократию белорусского типа, что заставляет предположить, что независимые и неправительственные группы в России могут стать объектами более пристального контроля со стороны правительства - и что впереди ждут тяжелые времена", - заключает автор публикации. Источник: The Washington Post