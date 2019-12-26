Немцы считают Трампа опаснее Путина и Кима

"В Германии считают, что президент США представляет собой большую опасность для международного мира, чем президент России Владимир Путин или правитель Северной Кореи Ким Чен Ын", - сообщает немецкий таблоид Bild.

Согласно опросу, проведенному институтом изучения общественного мнения YouGov, Трампа также считают более опасным, чем политического и религиозного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи и китайского президента Си Цзиньпина.

"О том, что Трамп среди этих пяти личностей представляет собой наибольшую опасность для международного мира, заявили 41% респондентов. 17% выбрали Кима, по 8% респондентов - Путина и Хаменеи, 7% проголосовали за Си Цзиньпина".

"Похожую картину представил и опрос YouGov, проведенный в прошлом году, однако тогда респонденты сравнивали только Трампа, Кима и Путина. 48% опрошенных указали тогда, что наибольшую опасность для международного мира несет из этого трио президент США. 21% выбрали Кима, 15% - Путина", - напоминает издание.

Подобный опрос был проведен и исследовательским институтом Kantar. "Согласно опросу, немцы доверяют французскому президенту Эммануэлю Макрону больше, чем канцлеру Ангеле Меркель. 53% респондентов отметили "скорее высокое доверие" к Меркель, в то время как 44% назвали его "скорее низким". Макрона 57% респондентов оценили положительно, 32% - отрицательно, 11% воздержались от оценки".

Другие пять глав правительств и государств также получили низкие оценки. Третье место, согласно опросу, занял победивший на выборах в Австрии Себастьян Курц, ему доверяют 33% немцев. "Занявший четвертое место Путин (26% респондентов отметили "скорее высокое доверие" к нему, а 67% назвали доверие "скорее низким") получил значительно более высокую оценку, чем британский премьер-министр Борис Джонсон (12% к 71%) и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (6% к 86%). Последним оказался Трамп, ему доверяют 6% и скорее не доверяют 89% респондентов", - передает Bild.