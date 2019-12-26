В Израиле Саар угрожает лидирующему положению Нетаньяху во главе "Ликуда"

"В столкновении с ослабленным коррупцией премьер-министром Израиля депутат Гидеон Саар хочет стать олицетворением альтернативы для правых сначала на партийных праймериз 26 декабря, а затем на парламентских выборах в марте", - пишет корреспондент Le Monde в Иерусалиме Клер Бастье.

"Ни конец года, ни ханукальные праздники не дают передышки. После того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дважды не смог сформировать правительство и ему предъявлено обвинение, теперь еще его атакуют из собственного лагеря. Один из его давних противников, депутат Гидеон Саар, бросает ему вызов на праймериз, проходящих в четверг, 26 декабря, с тем, чтобы назначить будущего лидера партии "Ликуд", которую Нетаньяху возглавляет с 2005 года", - говоритсявстатье.

"Внутренние выборы имеют решающее значение для премьер-министра. Это необходимый шаг перед очередными парламентскими выборами в марте, третьими менее чем за год, где он должен одержать убедительную победу, если хочет обеспечить себе парламентскую неприкосновенность. Гидеон Саар, со своей стороны, осмеливаясь принять участие в битве 26 декабря, указывает на то, что в Ликуде возможны перемены, и уже позиционирует себя как человек, пришедший "после Биби", - отмечает журналистка.

"(...) Министр образования, затем министр внутренних дел в 2009-2014 годах, этот популярный и независимый депутат "Ликуда", долгое время считался в партии одним из потенциальных преемников Нетаньяху. Поддержав его в начале его политической карьеры двадцать лет назад, премьер-министр приложил немало усилий для того, чтобы удерживать его на самом низу. Оказавшись у власти, "Нетаньяху препятствовал быстрому продвижению молодого лидера в "Ликуде", способного выступить в качестве альтернативы. Он сделал все, чтобы изолировать кандидатов и политически подорвать их", - поясняет Дэн Ротем, политолог и специалист по"Ликуду".

"На этот раз Гидеон Саар осмелился выйти из строя, сочтя, что пришло время перемен. В этом контексте речь идет о противостоянии неидеологического характера", - говорится в статье. "С Сааром мы остаемся на линии "Ликуда". Он даже может оказаться большим фундаменталистским, чем Нетаньяху, который является скорее оппортунистическим, - считает Шломо Бен Ами, бывший министр труда и дипломат. - Эти праймериз - прежде всего битва между двумя людьми".

"(...) Нетаньяху является мишенью для политического преследования. Если он упадет, то с ним упадут все правые, - считает Эли Хазан, который входит в предвыборную команду премьер-министра. - Он единственный кандидат от "Ликуда". Никто не может с ним конкурировать. История уже показала, что члены "Ликуда" не заменяют своего лидера. "

"Таким образом, шансы Гидеона Саара на 26 декабря ограничены. Однако со списком своих сторонников, как в Израиле, так и в поселениях на Западном берегу, ему удалось побеспокоить близкое окружение премьер-министра. Признаком его неустойчивости служит то, что в "Ликуде" кое-то считает его "предателем" и "леваком". Несколько раз в интервью Саар осуждал угрозы и попытки саботажа, нацеленные на его кампанию", - пишет Le Monde.

"(...) Пустившись в гонку, Гидеон Саар, прежде всего, нарушил табу: теперь стало возможно стать олицетворением альтернативы Нетаньяху. Результаты праймериз определят и его политическое будущее, и будущее его соперника", - отмечает автор статьи. "Все зависит от его результата. Это вопрос пропорции, - говорит Шломо Бен Ами. - Если он наберет от 40% до 45% голосов, то он нанесет сильный удар Нетаньяху. Это может поставить под угрозу легитимность партии и еще больше ослабить ее на следующих выборах".