Скажи, что ты чувствуешь

"Когда одно слово одновременно означает и любовь, и жалость: ученые изучили, как чувства описываются в разных культурах", - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Представьте, что праздники подошли к концу, новогодняя елка начинает осыпаться, а гости упаковывают чемоданы: жаль, что они снова уезжают, ведь видитесь вы редко, а с их отъездом все ближе становятся тягостные будни, пишет журналистка Катрин Блават. "Хозяева машут вслед гостям, испытывая смешанные чувства: грусть и ностальгию, приправленные щепоткой облегчения и небольшого замешательства в связи с возвращением в обычную жизнь. Другими словами, они чувствуют awumbuk. Так люди в Папуа-Новой Гвинее называют противоречивую печаль хозяев, покидаемых гостями".

"Awumbuk - не единственный пример того, насколько по-разному выражаются эмоции в разных языках. (...) В зависимости от определенной культуры, когда речь идет о счастье, радости, зависти или печали, появляются самые различные коннотации. Эти так называемые эмоциональные концепты гораздо более разнообразны в культурном смысле, чем было известно ранее, пишут в научном журнале Science лингвисты и психологи из команды Джошуа Джексона из Университета Северной Каролины".

"Всего исследователи сравнили более трети всех существующих сегодня языков - без малого 2,5 тыс., в том числе и те, на которых говорят лишь несколько тысяч человек. Исследователи проанализировали случаи, в которых понятия, обозначающие душевное состояние, имели несколько связанных значений. Лингвисты называют это явление колексификацией. (...) Например, в ротуманском языке, на котором говорят некоторые жители Фиджи, слово hanisi означает одновременно и любовь, и жалость. В некоторых регионах Индии люди выражают как недовольство, так и зависть одним словом iisu", - говорится в статье.

"При этом в зависимости от языка различается, какие ощущения вкладываются в одно понятие. (...) Так, в северокавказской республике Дагестан слово "дард", обозначающее горе, часто также означает и заботу", - отмечает издание.

"В зависимости от языковой семьи, слово "сюрприз" может вызывать как положительные ассоциации, так и иметь негативную связь со словом "страх". Так, в австронезийских языках, к которым относится гавайский, слово "сюрприз" тесно связано с ощущением страха. В тай-кадайских языках, используемых в Юго-Восточной Азии и некоторых регионах Китая, слово "сюрприз", наоборот, связано скорее со словами "надежда" и "желание".

"Впрочем, авторы исследования не стали делать выводы о том, как на самом деле люди переживают радость, страх, зависть и другие чувства. Язык - неточная мера для того, чтобы судить о внутренних ощущениях, говорит Джексон. (...) Поэтому до сих пор нет однозначного ответа и на вопрос о том, одинаково ли люди во всем мире испытывают разные чувства".

"Некогда в этом вопросе присутствовала убежденность в универсальности. Но в последние годы обнаруживается все больше свидетельств того, что и эмоции подвергаются культурной "настройке". Например, чувство радости хотя и одинаково у всех людей в его основополагающих психологических и физических аспектах, к этой общей основе, в зависимости от традиций, ценностей и установок культуры, могут добавляться различные другие душевные состояния".

"Изменчивой представляется и оценка различных чувств, о чем свидетельствуют несколько исследований. Говоря простым языком, между западными, сфокусированными на индивидууме обществами, и восточным, ориентированным на коллективизм культурным пространством, проходит разделительная линия. В последнем случае люди ценят скорее ощущения, не вызывающие заметного волнения. Представители коллективистских культур, очевидно, чаще сдерживают чувства или по крайней мере переживают их осознаннее. Соответственно, понятие "радость" обозначает там положительное, но одновременно сдержанное чувство, что имеет мало общего с образом прыгающего от радости и пребывающего в приподнятом настроении западного человека - хотя оба скажут о себе, что испытывают радость".

Впрочем, независимо от того, существуют ли в языке отдельные слова для обозначения разнообразных чувств или же, наоборот, несколько чувств описываются одним словом, возможности выразить эмоции с помощью языка от этого не страдают, считает соавтор исследования Йохан-Маттис Лист из Института изучения истории человека Общества Макса Планка."Все языки одинаковы в своей выразительности", - говорит лингвист. Что значит, что у людей всегда достаточно возможностей выразить себя", - передает Süddeutsche Zeitung.